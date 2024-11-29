İntihara teşebbüs eden Erdal Sipahi kimdir?

29 Kasım 2024 13:49 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 13:50

Eski Milletvekili Emekli Tümgeneral Erdal Sipahi'nin intihara teşebbüs etmesi Türkiye'nin gündeminde yer almıştı. Son sağlık durum bilgisi beklenirken özel hayatına dair bilgiler de vatandaşın merak ettikleri arasında oldu.

TBMM 23. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili olan isim bir süre sonra İYİ Parti​'ye katılmıştı. Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi'nin intihara teşebbüs ettiği iddia edilirken kaç yaşında, nereli olduğu da gündeme geldi.

Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilmişti.

ERDAL SİPAHİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

28 Haziran 1948 tarihinde doğan isim Kars​'ta kurmay subay, Kara Harp Akademisi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

Genelkurmay Özel Kuvvetleri'nde, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümeni Kurmay Başkanı, 18. Zırhlı Alay Komutanı, Genelkurmay Kara Plan Harekât Şube Müdürü olarak görev alan Sipahi, 1993 senesinde Şırnak'ta 23. Sınır Jandarma Tugay ve Güvenlik Komutanlığı, Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Daire Başkanlığı, Federal Almanya'da Silahlı Kuvvetler Ataşeliği yaptı.

1998 yılında terfi ederek Balıkesir'de Sınıf Okul Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Karargâhı'nda görev aldı.

1 Mart tezkeresi öncesinde Kuzey Irak'ta harekât yapacak kuvvetlerin komutanı olarak görev yaptı. TBMM XXIII. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi İzmir milletvekili olarak tanınıyor.

ERDAL SİPAHİ İNTİHAR​ MI ETTİ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

İddialara göre Kamil Erdal Sipahi, ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Uzun bir süre haber alınamaması üzerine ekipler aranarak yardım talep edildi.

Zile basılmasına rağmen açılmaması üzerine ekipler çilingir aracılığıyla eve girdi. Hareketsiz yatan bedeni görülürken hastaneye kaldırıldı. Son sağlık durumu bilgisine göre hayati tehlikesinin olduğu biliniyor.