İOKBS sınav tarihi belli oldu! 2025 bursluluk sınavı başvuruları nasıl yapılır?

04 Aralık 2024 11:44 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 14:07

MEB tarafından 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2025 yılında yapılacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Açıklanan tarih ile beraber İOKBS sınavına başvuru şartları da merak edildi.

2024 İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor

2024 İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan bursluluk sınavı ile 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri burs hakkı kazanıyor.

2025​ yılında sınavın uygulanacağı zaman belli olurken adaylar başvuru şartlarını da araştırıyor.

İOKBS​ SINAVI NE ZAMAN 2025?

Bursluluk sınavına katılacak binlerce öğrenci için tarih belli oldu. 27 Nisan 2025 tarihinde İOKBS sınavı tek oturum halinde uygulanacak.

10.00'da merkezi sistem ile yapılacak. "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2025" sonrasında sınava dair diğer detaylar da duyurulacak.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

İOKBS için başvuru yapacak olanlar MEB veya e-Okul sistemi üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayacak. Kılavuzda yer alan bilgiler doğrultusunda adaylar sistem aracılığıyla başvuruda bulunabilecek.

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

MEB sitesi veya e- Okul sistemi üzerinden tamamlanacak olan başvurular için adaylardan beklenen bazı şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak.

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak.

Yayınlanacak olan 2025 kılavuzu sonrasında şartlar netleşecek.