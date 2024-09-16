iOS 18 Clean Up özelliği ile fotoğraflarda istenmeyen nesneler kaldırılacak
16 Eylül 20.00 itibarıyla Türkiye'de indirilebilir olması beklelen İOS 18 güncellemesine saatler kaldı. Kullanıcılar ise yapay zeka destekli Clean Up özelliğini heyecanla bekliyor. Fotoğrafta nesne kaldırma özelliğinin nasıl kullanıldığı ise merak ediliyor.
Apple iPhone modellerine gelecek olan yeni güncelleme ses getirdi. Fotoğraftan istenmeyen nesneyi silme, ileri zamana mesaj, ana ekran özelleştirme gibi özelliklerin olduğu güncelleme bugün indirilebilecek.
Geç bir saate planlanan mesaj ile ileri zamanda bir mesaj gönderme yapabiliyorsunuz.
IPHONE CLEAN UP FOTOĞRAFTAN NESNE SİLME NASIL YAPILIR, NEDİR?
iOS 18 ile beraber fotoğraflar uygulamasına Clean Up aracı eklendi.
Bir fotoğrafta istemediğiniz bir nesne var ise bu yapay zeka destekli özellik ile fotoğrafı düzenleyebiliyorsunuz.
Ekranda "silgi" işaretine bastıktan sonra kaldırmak istediğiniz nesneyi seçmeniz gerekiyor.
CLEAN UP FOTOĞRAFTAN NESNE SİLME HANGİ TELEFONLARDA VAR?
Yeni gelen güncellemenin alınacağı güncelleme ile beraber yeni özellik kullanılabilecek. Kullanabilinecek olan modeller ise şöyle:
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2. nesil)
iPhone SE (3. nesil)