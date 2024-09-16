iOS 18 Clean Up özelliği ile fotoğraflarda istenmeyen nesneler kaldırılacak

16 Eylül 2024 09:19 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 09:27

16 Eylül 20.00 itibarıyla Türkiye'de indirilebilir olması beklelen İOS 18 güncellemesine saatler kaldı. Kullanıcılar ise yapay zeka destekli Clean Up özelliğini heyecanla bekliyor. Fotoğrafta nesne kaldırma özelliğinin nasıl kullanıldığı ise merak ediliyor.

iPhone XR ve üstü cihazlara gelecek olan iOS 18 bugün saat 20.00'de çıkacak

iPhone XR ve üstü cihazlara gelecek olan iOS 18 bugün saat 20.00'de çıkacak

Apple iPhone​ modellerine gelecek olan yeni güncelleme ses getirdi. Fotoğraftan istenmeyen nesneyi silme, ileri zamana mesaj, ana ekran özelleştirme gibi özelliklerin olduğu güncelleme bugün indirilebilecek.

Geç bir saate planlanan mesaj ile ileri zamanda bir mesaj gönderme yapabiliyorsunuz.

IPHONE​ CLEAN UP FOTOĞRAFTAN NESNE SİLME NASIL YAPILIR, NEDİR?

iOS 18​ ile beraber fotoğraflar uygulamasına Clean Up aracı eklendi.

Bir fotoğrafta istemediğiniz bir nesne var ise bu yapay zeka destekli özellik ile fotoğrafı düzenleyebiliyorsunuz.

Ekranda "silgi" işaretine bastıktan sonra kaldırmak istediğiniz nesneyi seçmeniz gerekiyor.

CLEAN UP FOTOĞRAFTAN NESNE SİLME HANGİ TELEFONLARDA VAR?

Yeni gelen güncellemenin alınacağı güncelleme ile beraber yeni özellik kullanılabilecek. Kullanabilinecek olan modeller ise şöyle:

iPhone​ 16

iPhone​ 16 Plus

iPhone​ 16 Pro

iPhone​ 16 Pro Max

iPhone​ 15

iPhone​ 15 Plus

iPhone​ 15 Pro

iPhone​ 15 Pro Max

iPhone​ 14

iPhone​ 14 Plus

iPhone​ 14 Pro

iPhone​ 14 Pro Max

iPhone​ 13

iPhone​ 13 mini

iPhone​ 13 Pro

iPhone​ 13 Pro Max

iPhone​ 12

iPhone​ 12 mini

iPhone​ 12 Pro

iPhone​ 12 Pro Max

iPhone​ 11

iPhone​ 11 Pro

iPhone​ 11 Pro Max

iPhone​ XS

iPhone​ XS Max

iPhone​ XR

iPhone​ SE (2. nesil)

iPhone​ SE (3. nesil)