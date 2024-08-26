İOS 18 güncellemesinin önümüzdeki hafta gelmesi bekleniyor

26 Ağustos 2024 09:22 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 09:26

iPhone 16, yeni özellikleri ile geliyor: Apple'ın sadece bir modele özel tutacağı kamera özelliği!

iPhone 16, yeni özellikleri ile geliyor: Apple'ın sadece bir modele özel tutacağı kamera özelliği!

Apple cihazlarda deneyimi zenginleştiren ve verimlilik odaklı kullanıcılar için önemli avantajlar sunan İOS 18 güncellemesi, iOS 17 yüklenebilen tüm iPhone modelleriyle uyumlu olacak.

İOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın yazılım güncellemesini 10 Haziran'daki WWDC açılış konuşmasında tanıttığı İOS 18 güncellemesinin önümüzdeki hafta İOS 17 yüklenebilen tüm iPhone modellerine gelmesi bekleniyor.

İOS 18 İLE GELECEK YENİ ÖZELLİKLER NELER?

Apple cihazlarda İOS 18 ile beraber gelecek ana yenilikler şu şekilde;

Apple Intelligence: Bu özellik Siri’nin yapay zeka ile desteklenerek daha karmaşık sorular anlayabilme ve belirli görevleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Geliştirilmiş Notlar Uygulaması: Notları daha düzenli hale getirebilmek amacıyla katlanabilir bölümler eklenecek.

Metin Vurgulama: Metin içerisinde farklı renklerde vurgulama seçenekleri yer alacak.

Canlı Ses Transkripsiyonu: Canlı ses transkripsiyonu ile kullanıcılar, sesli olarak söylediklerini metne dönüştürebilecek.

Smart Script: El yazısını daha okunaklı hale getirecek.

Math Notes: Denklemleri doğrudan notlar üzerinden çözümlemeye imkan tanıyacak.

Geliştirilmiş Mesajlar Uygulaması: Gelişmiş mesajlar uygulamasıyla yazı stilleri ve mesajlara geliştirilmiş arama filtreleri eklenirken önceden yazılan mesajlar için istenilen gün ve saatte gönderim sağlancak.

Ana Ekran Değişimi: Ana ekran renkleri ve modları istenilen şekilde değişecek.

Ana Ekran Uygulamalarını Gizleme: İOS 18 ile beraber ana ekranda bulunan uygulamalar hiç indirilmemiş gibi gizlenebilecek.

Ultra Geniş Bant Özellikleri: Ultra Geniş Bant Özellikleriyle uyumlu ev kilitleri iPhone cihazlarla açılacak.

Göz Takibi: iPhone cihazlar göz hareketleriyle kontrol edilecek.

Müzik Haptitleri: Müzik dinlerken cihazlar titreşimle ritmi hissettirecek.

Özelleşmiş Kontrol Merkezi: İOS 18 ile gelen bir diğer özellik ise kontrol merkezi daha kişiselleştirilmiş bir hale gelecek.

Canlı Metin: Fotoğraftaki metinleri tanımlama ve kopyalamaya imkan tanıyacak.

İOS 18 HANGİ TELEFON MODELLERİYLE UYUMLU OLACAK?

İOS 17 yüklenebilen tüm iPhone modelleriyle uyumlu olan İOS 18 sürümü, iPhone SE, iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde geçerli olacak.