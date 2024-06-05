iOS 18 ile gelecek yapay zeka özellikleri, sadece iPhone 15 ve üstü modellerde olacak

05 Haziran 2024 18:34 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 16:31

Apple, 10 Haziran'da WWDC 2024 geliştirici konferansında iOS 18'i tanıtmaya hazırlanıyor.

Yeni sürümle birlikte iPhone'lara yapay zekâ özellikleri eklenmesi bekleniyor.

Ancak Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre, iOS 18'in yapay zekâ özelliklerini kullanabilmek için en az iPhone 15 Pro modeline sahip olmanız gerekecek.

Bu yılın WWDC'si, Apple'ın yapay zekâ alanında attığı adımları gözler önüne serecek.

iOS 18'de sunulacak çoğu yapay zekâ özelliğinin, yalnızca iPhone 15 ve üstü modellerde çalışacağı belirtiliyor.

Apple'ın bu kararı, yeni donanım özelliklerine dayalı yapay zekâ işlemlerinin performansını en üst düzeye çıkarmak için alındığı düşünülüyor.

WWDC'nin ilk gününde yapılacak sunumda, iOS 18'in yanı sıra diğer yeni işletim sistemi sürümleri ve Apple ekosistemine dair yenilikler de tanıtılacak.