iOS 18'in 16 Eylül tarihinde yayınlanacağı iddia edildi

06 Eylül 2024 15:33 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 16:51

ABD'li teknoloji devi Apple geçtiğimiz aylarda iOS 18 işletim sistemini tanıttı. Kullanıcılar tarafından iOS 18'in ne zaman çıkacağı merak edilirken hangi cihazlara geleceği de gündeme geldi. İşletim sisteminin 16 Eylül tarihinde yayınlanacağı iddia edildi.

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Apple yeni akıllı telefon serisi iPhone 16'ları 9 Eylül tarihinde düzenleyeceği etkinlik ile tanıtacak.

"Glowtime" adlı etkinlikte Apple, yeni telefon modellerinin yanı sıra AirPods ve Apple Watch'ın yeni sürümünü de tanıtacak.

Etkinliğin tarihinin yaklaşması ile birlikte Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı iOS 18'in ne zaman yayınlanacağı gündem oldu.

İOS 18 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Apple tarafından iOS 18'in kullanıcılara ne zaman dağıtılacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak genel olarak Apple, yeni telefon serisini tanıttıktan sonra işletim sistemini 1 hafta içerisinde kullanıcılarına dağıtmaya başlıyor.

Bu kapsamda iddialara göre Apple iOS 18'i 16 Eylül 2024 tarihinde yayınlanacak.

İOS 18 İŞLETİM SİSTEMİ HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

Firma tarafından açıklanan bilgilere göre iOS 18 işletim sistemini alacak olan cihazlar şöyle: