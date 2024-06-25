iPhone 16 ile cihazların sağ kısmına yeni bir 'Yakalama' tuşu geliyor

25 Haziran 2024 19:31 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 18:41

iPhone 16 serisinin tasarımını gösteren yeni bir kılıf videosu paylaşıldı.

Paylaşılan videoda, cihazların sağ kısmına eklenen "Yakalama Butonu" ve dikey kamera kurulumunu ortaya koyuyor.

Apple, yeni iPhone modellerini Eylül 2024'te tanıtmayı planlıyor.

IPHONE YAKALAMA BUTONU NEDİR?

iPhone 16 serisi, tüm modellerinde yeni bir "Yakalama Butonu" ile gelecek.

Bu butonun işlevselliği hakkında henüz net bir bilgi olmasa da, kullanıcıların hızlıca fotoğraf çekme veya belirli bir uygulamayı açma gibi işlevler için kullanabileceği düşünülüyor.

IPHONE TASARIMINDAKİ DİĞER DEĞİŞİKLİKLER NELER?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri, dikey hizalanmış kamera kurulumlarına sahip olacak.

Yeni iPhone'ların son tasarımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple'ın resmi duyurusunu beklemek gerekecek.