iPhone 16 Pro Max tasarımı ortaya çıktı, 6.9 inç boyut ile ekran daha da büyüyor

16 May 2024 21:26 - Güncelleme : 16 May 2024 21:33

Pek çok kişi bilmiyor: Fotoğraflarınızı tek dokunuşla mükemmel hale getirecek iPhone hilesi!

Pek çok kişi bilmiyor: Fotoğraflarınızı tek dokunuşla mükemmel hale getirecek iPhone hilesi!

Apple, yeni iPhone modeli iPhone 16 Pro Max’in tasarımını duyurdu.

6.9 inç ekranıyla şimdiye kadarki en büyük iPhone olacak olan bu model, Apple’ın bugüne kadar ürettiği en büyük ekranlı iPhone olacak.

iPhone 16 Pro Max'in maket görüntüleri ortaya çıktı.

6.7 inç ekranlı iPhone 15 Pro Max ile 6.9 inç ekranlı iPhone 16 Pro Max’in boyutları önceki seriye göre farklı olacak.

Ayrıca iPhone 16 Pro modelinin ekranı da 6.1 inçten 6.3 inç’e çıkacak.

Daha büyük batarya, daha hızlı Wi-Fi ve 5G, M4 tabanlı yeni A18 Pro çip ve daha pek çok yeniliğin yeni modelde gelmesi bekleniyor.