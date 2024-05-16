iPhone 16 Pro Max tasarımı ortaya çıktı, 6.9 inç boyut ile ekran daha da büyüyor
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
16 May 2024 21:26 - Güncelleme : 16 May 2024 21:33
iPhone 16 Pro Max, 6.9 inç ekranıyla Apple'ın en büyük iPhone'u olmaya hazırlanıyor. Yeni modelin özellikleri neler? iPhone 16 Pro Max ve iPhone 15 Pro Max arasındaki farklar neler? İşte detaylar...
Apple, yeni iPhone modeli iPhone 16 Pro Max’in tasarımını duyurdu.
6.9 inç ekranıyla şimdiye kadarki en büyük iPhone olacak olan bu model, Apple’ın bugüne kadar ürettiği en büyük ekranlı iPhone olacak.
iPhone 16 Pro Max'in maket görüntüleri ortaya çıktı.
6.7 inç ekranlı iPhone 15 Pro Max ile 6.9 inç ekranlı iPhone 16 Pro Max’in boyutları önceki seriye göre farklı olacak.
Ayrıca iPhone 16 Pro modelinin ekranı da 6.1 inçten 6.3 inç’e çıkacak.
Daha büyük batarya, daha hızlı Wi-Fi ve 5G, M4 tabanlı yeni A18 Pro çip ve daha pek çok yeniliğin yeni modelde gelmesi bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber