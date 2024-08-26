iPhone 16'lar 10 Eylül tarihinde tanıtılacak, 20 Eylül'de ise satışa çıkacak

26 Ağustos 2024 15:40 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 16:02

iPhone 16, yeni özellikleri ile geliyor: Apple'ın sadece bir modele özel tutacağı kamera özelliği!

iPhone 16, yeni özellikleri ile geliyor: Apple'ın sadece bir modele özel tutacağı kamera özelliği!

iPhone 16 çıkış tarihi ve saati! iPhone 16 ve 16 Pro özellikleri, yapay zeka desteğiyle geliyor

iPhone 16 çıkış tarihi ve saati! iPhone 16 ve 16 Pro özellikleri, yapay zeka desteğiyle geliyor

ABD'li teknoloji devi Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 16'ların ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı.

Bloomberg'in ünlü teknoloji editörü Mark Gurman tarafından ortaya atılan iddialara göre iPhone 16'nın satışa çıkacağı tarih de belli oldu.

İPHONE 16 NE ZAMAN TANITILACAK?

Gurman'ın iddialarına göre iPhone 16, 10 Eylül tarihinde düzenlenecek lansman etkinliğinde tanıtılacak.

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin yanı sıra Apple Watch 10, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 ve AirPods 4'ünde aynı etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

Ayrıca iPhone 16'lara getirilecek olan Apple Intelligence özelliğinin de ön planda olması bekleniyor.

İPHONE 16 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone 16'nın tanıtımın ardından ön siparişe açılacağı 20 Eylül Cuma günü ise mağazalarda satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Gurman, X (eski adıyla Twitter) hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Apple, tüm Apple perakende mağazalarındaki çalışanlar için 12 Eylül akşamı ya da 13 Eylül sabahı için alışılmadık ve zorunlu bir toplantı planladı. Bu, iPhone 16'nın bir hafta sonra piyasaya sürülmesinden önce olacak - ancak lansman öncesi toplantılar genellikle hafta içi değil Pazar günleri yapılır" ifadelerine yer verdi.