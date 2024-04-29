iPhone 16'nın ekranının 6,1 inç büyüklüğünde olması bekleniyor

29 Nisan 2024 16:13 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 17:12

Dünyanın en popüler telefon markalarından biri olan iPhone serisinin yeni modeli iPhone 16'ların çıkmasına kısa bir süre kaldı.

Vatandaşlar tarafından iPhone 16'nın teknik ve ekran özellikleri merak ediliyor.

Yeni ortaya çıkan iddialara göre iPhone 16'nın ekran boyutunun bir önceki seri iPhone 15'deki gibi 6.1 inç olacağı iddia ediliyor.

Cihazın Pro versiyonunda ise 6.3 inç, Pro Max versiyonunda ise 6.9 inç ekranın olması bekleniyor.

Apple'ın yeni akıllı telefon serisinde yan tuşun yerine bütün versiyonlarda "Eylem Düğmesi (Action Button)" yer alacağı tahmin ediliyor.

Cihazların arka tarafında ise tasarım değişikliğine gidilerek yeni bir dikey kamera düzeninin bulunacağı iddia ediliyor.