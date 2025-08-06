iPhone 17 ne zaman çıkıyor özellikleri neler?

Apple, yeni iPhone 17 serisiyle kullanıcıların beklentilerini karşılamaya hazırlanıyor.

Özellikle iPhone 17 Pro modelinde yapılması beklenen geliştirmeler, teknoloji meraklılarını heyecanlandırıyor.

İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple'ın iPhone 17 serisinin tamamında ön kamerayı 12 MP'den 24 MP'ye yükseltmeyi planladığı belirtiliyor.

Bu sayede, daha yüksek çözünürlüklü ve kaliteli selfie çekimleri mümkün olacak.

Arka kamera tarafında da iyileştirmeler bekleniyor.

Özellikle düşük ışık koşullarında daha iyi performans sunacak yeni sensörlerin kullanılması bekleniyor.

Batarya tarafında ise iPhone 17 Pro'nun bataryasının, bir önceki model olan iPhone 16 Pro ile benzer kapasitede olacağı tahmin ediliyor.

En uzun pil ömrünün ise "Pro Max" modelinde sunulması bekleniyor.

İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

2025 yılının ikinci yarısı başladı ve bu da Eylül ayında yapılması planlanan iPhone 17 tanıtımına tanıklık edebileceğimiz anlamına geliyor.

Telefonun çeşitli kaynaklara göre 9 Eylül tarihinde kullanıcıya tanıtılması ve ardından piyasaya sürülmesi bekleniyor.