Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

iPhone 17 ne zaman çıkıyor özellikleri neler?

Apple'ın yeni amiral gemisi kamera, ekran, batarya ve RAM gibi alanlarda önemli yenilikler sunması beklenen iPhone 17 Pro'nun piyasaya çıkacağı tarih merakla bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
iPhone 17 ne zaman çıkıyor özellikleri neler?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 22:29
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 22:29

, yeni serisiyle kullanıcıların beklentilerini karşılamaya hazırlanıyor.

Özellikle iPhone 17 Pro modelinde yapılması beklenen geliştirmeler, teknoloji meraklılarını heyecanlandırıyor.

iPhone 17 ne zaman çıkıyor özellikleri neler?

İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple'ın iPhone 17 serisinin tamamında ön kamerayı 12 MP'den 24 MP'ye yükseltmeyi planladığı belirtiliyor.

Bu sayede, daha yüksek çözünürlüklü ve kaliteli selfie çekimleri mümkün olacak.

Arka tarafında da iyileştirmeler bekleniyor.

Özellikle düşük ışık koşullarında daha iyi performans sunacak yeni sensörlerin kullanılması bekleniyor.

tarafında ise iPhone 17 Pro'nun bataryasının, bir önceki model olan iPhone 16 Pro ile benzer kapasitede olacağı tahmin ediliyor.

En uzun pil ömrünün ise "Pro Max" modelinde sunulması bekleniyor.

iPhone 17 ne zaman çıkıyor özellikleri neler?

İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

2025 yılının ikinci yarısı başladı ve bu da Eylül ayında yapılması planlanan iPhone 17 tanıtımına tanıklık edebileceğimiz anlamına geliyor.

Telefonun çeşitli kaynaklara göre 9 Eylül tarihinde kullanıcıya tanıtılması ve ardından piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

iPhone 17 Pro'da hangi yapay zeka özellikleri bulunacak?
Apple'ın yapay zeka özelliklerine giderek daha fazla önem verdiği biliniyor. iPhone 17 Pro'da, Apple Intelligence özelliklerinin geliştirilmiş ve genişletilmiş versiyonlarının yer alması bekleniyor.
ETİKETLER
#akıllı telefon
#apple
#kamera
#iphone 17
#batarya
#Iphone 17 Pro
#Yeni Telefon
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.