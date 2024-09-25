iPhone 7'lerde WhatsApp desteği 1 Ekim'de bitiyor

25 Eylül 2024 16:57 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 17:10

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp artık Apple'ın eski amiral gemisi iPhone 7'lere destek vermeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından iPhone 7 WhatsApp desteği ne zaman bitiyor sorusu gündeme geldi.

META'nın sahip olduğu ve dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformları arasında yer alan WhatsApp​ tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

Platform artık aralarında iPhone 7'nin de bulunduğu bazı telefon modellerinde çalışmayacağını açıkladı.

Vatandaşlar tarafından iPhone 7 WhatsApp desteği ne zaman bitiyor sorusunun cevabı araştırılıyor.

İPHONE 7 WHATSAPP DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

WhatsApp tarafından açıklanan bilgilere göre iPhone 7'ye verilen destek 1 Ekim tarihi itibarıyla sona erecek.

Ayrıca iPhone 7 Plus modeline de artık güncelleme desteği verilmeyecek.

WhatsApp'ın desteği keseceği diğer telefon modelleri ise şöyle:

Samsung Galaxy S7 Edge

Huawei Mate 9 Pro

Samsung Galaxy S7

Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Mi MIX 18K

OnePlus 3T

LG V20

Sony Xperia XZ

Asus ZenFone 3 Deluxe

Lenovo Moto Z

Xiaomi Mi 5 Pro

HTC 10 evo

OnePlus 3

HTC 10

Samsung Galaxy A9 Pro

Xiaomi Mi 5 Prime

İPHONE 7'DE WHATSAPP NASIL KULLANILIR?

iPhone 7'lere desteğin kesilmesinin ardından kullanıcıların WhatsApp'ı kullanması için güvenli bir yöntem bulunmuyor.

Tekrardan platformu kullanabilmek için yeni bir model almaları gerekecek.