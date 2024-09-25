iPhone 7'lerde WhatsApp desteği 1 Ekim'de bitiyor
Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp artık Apple'ın eski amiral gemisi iPhone 7'lere destek vermeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından iPhone 7 WhatsApp desteği ne zaman bitiyor sorusu gündeme geldi.
META'nın sahip olduğu ve dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformları arasında yer alan WhatsApp tarafından yeni bir açıklama yapıldı.
Platform artık aralarında iPhone 7'nin de bulunduğu bazı telefon modellerinde çalışmayacağını açıkladı.
Vatandaşlar tarafından iPhone 7 WhatsApp desteği ne zaman bitiyor sorusunun cevabı araştırılıyor.
İPHONE 7 WHATSAPP DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
WhatsApp tarafından açıklanan bilgilere göre iPhone 7'ye verilen destek 1 Ekim tarihi itibarıyla sona erecek.
Ayrıca iPhone 7 Plus modeline de artık güncelleme desteği verilmeyecek.
WhatsApp'ın desteği keseceği diğer telefon modelleri ise şöyle:
- Samsung Galaxy S7 Edge
- Huawei Mate 9 Pro
- Samsung Galaxy S7
- Xiaomi Mi Note 2
- Xiaomi Mi MIX 18K
- OnePlus 3T
- LG V20
- Sony Xperia XZ
- Asus ZenFone 3 Deluxe
- Lenovo Moto Z
- Xiaomi Mi 5 Pro
- HTC 10 evo
- OnePlus 3
- HTC 10
- Samsung Galaxy A9 Pro
- Xiaomi Mi 5 Prime
İPHONE 7'DE WHATSAPP NASIL KULLANILIR?
iPhone 7'lere desteğin kesilmesinin ardından kullanıcıların WhatsApp'ı kullanması için güvenli bir yöntem bulunmuyor.
Tekrardan platformu kullanabilmek için yeni bir model almaları gerekecek.