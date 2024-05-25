iPhone'lardan yıllar önce silinen fotoğrafların nasıl geri geldiği Apple tarafından açıklandı
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
25 May 2024 14:15 - Güncelleme : 25 May 2024 14:20
iPhone cihazlarında silinen eski fotoğraflar nasıl geri geliyor? Apple durumu açıkladı. Dosya sistemi sorunları nasıl fotoğrafların geri gelmesine yol açtı? İşte detaylar...
Apple, bazı iPhone kullanıcılarının yıllar önce sildikleri fotoğrafların geri gelmesiyle ilgili açıklama yaptı.
iOS 17.5 güncellemesinden sonra birçok kullanıcı, silinen fotoğrafların telefonlarına geri döndüğünü bildirdi.
Neyse ki Apple, bu hafta başında yayınladığı iOS 17.5.1 güncellemesi ile bu sorunu çözdü.
Apple, bu hafta başında yaptığı açıklamada, sorunlu dosya sistemindeki bozuk bir veritabanı girişinin bu duruma yol açtığını belirtti.
Silinen fotoğraflar, aslında cihazlardan tamamen silinmemiş ve dosya sistemi bozukluğu nedeniyle geri gelmişti.
Apple, etkilenen kullanıcıların ve fotoğrafların sayısının az olduğunu ve sıfırlanmış cihazlarda böyle bir durumun yaşanmadığını vurguladı.
Kaynak: TGRT Haber