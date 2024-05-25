iPhone'lardan yıllar önce silinen fotoğrafların nasıl geri geldiği Apple tarafından açıklandı

25 May 2024 14:15 - Güncelleme : 25 May 2024 14:20

iPhone'lara iOS 18 ile gelecek yeni emojiler belli oldu

iPhone'lara iOS 18 ile gelecek yeni emojiler belli oldu

Apple, bazı iPhone kullanıcılarının yıllar önce sildikleri fotoğrafların geri gelmesiyle ilgili açıklama yaptı.

iOS 17.5 güncellemesinden sonra birçok kullanıcı, silinen fotoğrafların telefonlarına geri döndüğünü bildirdi.

Neyse ki Apple, bu hafta başında yayınladığı iOS 17.5.1 güncellemesi ile bu sorunu çözdü.

Apple, bu hafta başında yaptığı açıklamada, sorunlu dosya sistemindeki bozuk bir veritabanı girişinin bu duruma yol açtığını belirtti.

Silinen fotoğraflar, aslında cihazlardan tamamen silinmemiş ve dosya sistemi bozukluğu nedeniyle geri gelmişti.

Apple, etkilenen kullanıcıların ve fotoğrafların sayısının az olduğunu ve sıfırlanmış cihazlarda böyle bir durumun yaşanmadığını vurguladı.