Iraklıların Türkiye’ye vizesiz girebileceği kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

29 Ağustos 2024 08:47 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 08:56

29 Ağustos Resmi Gazete kararına göre Iraklılar Türkiye'ye seyahat ederken vize muafiyeti alacak. Vatandaşların gündemine yer alan konuyla ilgili detaylar belli olurken 15 yaşından küçük 50 yaşından büyük olanlar için geçerli olacak.

IRAKLILAR TÜRKİYE'YE VİZESİZ GİREBİLECEK Mİ 2024?

29 Ağustos sayılı Resmi Gazete kararına göre, 15 yaşından küçük 50 yaşından büyük olan Iraklılar için vize muafiyeti sağlanıyor.

Açıklama ise şöyle oldu:

"Irak Cumhuriyeti’nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük, umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde en fazla 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına karar verilmiştir"