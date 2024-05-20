İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 28 Haziran'da yapılacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
20 May 2024 23:38 - Güncelleme : 20 May 2024 23:43
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran tarihinde yapılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin vefatının ardından yapılan toplantıda tarih belli oldu. İşte detaylar...
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından yetkililer hızla toplandı.
Seçimlerin 28 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi.
Seçim için adaylar 30 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında başvuru yapacaklar.
Kaynak: TGRT Haber