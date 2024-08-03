03 Ağustos 2024 00:05 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 00:22

İran ile İsrail arasında gerginlik devam ederken İran'da neler oluyor, savaş mı çıkacak merak edililirken gergin anlar sürüyor.

Hamas lideri Heniyye'nin öldürülmesiyle beraber intikam yemini eden İran'ın bu gece İsrail'e saldırı yapacağı iddialar konuşulurken televizyonlarda askeri marş çalmaya başladı.

İRAN'DA NELER OLUYOR, SAVAŞ ÇIKACAK MI SON DAKİKA?

Bu akşam İran Devlet Televizyonu'nda "Önümüzdeki saatlerde Dünya olağanüstü manzaralara ve çok önemli gelişmelere tanık olacak" ifadelerinin kullanılmasının ardından İran, İsrail'e savaş açtı iddiaları konuşuldu.

Gerginlik devam ederken ülkelerin İran ve İsrail'den çıkmasına yönelik çağrılarının ardından İran da vatandaşlarına acil olarak İsrail'i terk edin çağrısı yaptı.

İRAN - İSRAİL ARASINDA SAVAŞ MI ÇIKTI, BAŞLAYACAK MI?

Hamas lideri Heniyye'nin öldürülmesiyle beraber iki ülke arasında gerilim artarken İran'ın bu gece İsrail'e saldırı düzenleyeceğine yönelik iddialar konuşuldu.

İran Dini Lideri Hamaney, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a savaş yetkisini verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Marandi, "Herkesi İsrail'den ayrılmaya çağırıyorum. Olacaklardan kendi hükümetleri sorumludur" derken Marandi, sosyal medya hesabından füze fotoğrafı paylaşarak "Geliyor" notunu ekledi.