İran Ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Kolluk Kuvvetleri'nden oluşuyor

02 Ağustos 2024 22:49 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 22:57

İran Ordusu ne kadar güçlü, kaç askeri var gündemde yer alırken İsrail ile arasındaki gerginlik sürüyor.

İran televizyon kanallarında konuşulanların ardından İran'ın askeri gücü de merak konusu oldu.

İRAN ASKERİ GÜCÜ NEDİR, KAÇ ASKERİ VAR?

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, karadan, havadan ve denizden olarak koruma yaparken İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Kolluk Kuvvetleri'nden oluşuyor.

534.000 aktif ve 400.000 yedek personeli bulunurken asker sayısı açısından Dünya'da 13. büyük güç olarak anılıyor.

Ortadoğu askerî güçler sıralamasında 3. sırada yer alan İran, Silahlı kuvvetlerin tüm güçleri Genel Karargâh komutası altında.

İRAN KARA KUVVETLERİ ENVANTERİ

Tanklar sayısı 1.650, Zırhlı Savaş Araçları 2.215, Kundağı Motorlu Silahlar 440, Çekili Topçular 2.188, Çoklu Roketatarlar 1.533 olarak geçiyor.

Hava Kuvvetleri'nde ise toplam uçaklar 505, Av-Önleme Uçakları 150, Saldırı Uçakları 158, Nakliye Uçakları 192, Eğitim Uçakları 101, Helikopterler 145, Saldırı Helikopterleri 12, İnsansız Hava Araçları 55 olarak kaydedildi.