İran’da deprem sonrası can kaybı durumuna dair açıklama bekleniyor

05 Aralık 2024 11:36 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 11:39

Bugün İran'da meydana gelen 5,6 şiddetindeki sarsıntı endişeli anlar yaşattı. Sosyal medyada da paylaşılan deprem anı görüntüleri sonrasında can kaybı durumu da araştırıldı.

Antalya'da bir deprem daha! Günlerdir sallanıyor

Antalya'da bir deprem daha! Günlerdir sallanıyor

5 Aralık Perşembe günü erken saatlerde İran'da sarsıntı hissedildi. Birçok kişi korku dolu anlar yaşarken depremin şiddeti ve yıkılan bina durumu açıklandı.

İRAN'DA DEPREM Mİ OLDU, CAN KAYBI VAR MI?

5 Aralık günü İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan'da 5,6 şiddetinde deprem oldu.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre merkez üzttü Huzistan olurken büyüklüğü 5,6 olarak ölçüldü.

Kayıtlara göre 07.32'de sarsıntı olduğu öğrenildi. Depremin derinliği 10 km olarak ölçüldü ve can kaybına dair açıklama henüz gelmedi.

Şu an için olumsuz bir durum olmadığı kaydedildi.