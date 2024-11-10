İrfan Can Kahveci Fenerbahçe ile yolları ayırıyor iddiası gündem oldu

10 Kasım 2024 13:41 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 14:15

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci krizi patlak verdi. Ünlü oyuncu ile henüz anlaşma imzalanmadığı iddia edilirken İrfan Can Kahveci’nin de başka alternatifler üzerine düşündüğü konuşuluyor.

Fenerbahçe’de milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile sorunlar büyüyor.

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncuya gelen teklifin beğenilmemesi üzere sözleşme imzalanmamış konuyla ilgili herhangi bir gelişme de yaşanmamıştı.

İRFAN CAN KAHVECİ AYRILIYOR MU?

Sarı-lacivertli yönetim milli oyuncuya sözleşme yenileme teklifini önermiş fakat kulüpten gelen teklifi yetersiz bulan milli yıldız bunu kabul etmemişti.

Fenerbahçe'nin başka teklif yapıp yapmayacağı tartışma konusu olurken alternatifleri düşünme kararı aldığı iddia edilen İrfan Can'a Galatasaray ve Beşiktaş'ın da talip olduğu öne sürüldü.

İRFAN CAN SEVILLA’YA MI GİDİYOR

İspanya ekiplerinden Sevilla'nın milli futbolcu İrfan Can'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

29 yaşındaki yıldız isim ile 3 yıllık sözleşme imzalamak isteyen İspanya temsilcisi, İrfan Can'ın Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda resmi teklifini oyuncuya iletecek.