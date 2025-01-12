İrfan Can Kahveci imzayı attı mı? Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

12 Ocak 2025 16:58 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 17:20

Bir süredir yeni sözleşme imzalamadığı ve başka takımlara transfer olacağı iddia edilen Fenerbahçe’nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci için Sarı lacivertli ekipten resmi açıklama geldi.