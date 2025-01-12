İrfan Can Kahveci imzayı attı mı? Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi
Bir süredir yeni sözleşme imzalamadığı ve başka takımlara transfer olacağı iddia edilen Fenerbahçe’nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci için Sarı lacivertli ekipten resmi açıklama geldi.
Fenerbahçe’den yapılan resmi açıklamada İrfan Can Kafveci’nin kaderi belli oldu.
Oyuncu geçirdiği ağır sakatlığı ardından bu sezon çok forma şansı bulamamış ve adı transfer iddialarına karışmıştı.
İRFAN CAN KAHVECİ İMZAYI ATTI MI?
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncu İrfan Can Kahveci'yle yeniden anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe’den yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
YILDIZLARIN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Fenerbahçe'de Osayi Samuel, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun sözleşmeleri sezon sonunda bitiyordu.
Sarı-lacivertli yönetim ilk iş olarak İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini yeniledi.