İrfan Can Kahveci transferi bitti mi? Galatasaray’ın ilgilendiği iddia edilmişti

05 Ocak 2025 17:50 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 17:51

Galatasaray’ın da ilgilendiği iddia edilen Fenerbahçe’nin yıldızı İrfan Can Kahveci’nin İspanya yolcusu olacağı iddia edildi.

Bu akşam hangi maçlar var? 5 Ocak Pazar maç programında Fenerbahçe-Hatayspor ile karşılaşacak

Bu akşam hangi maçlar var? 5 Ocak Pazar maç programında Fenerbahçe-Hatayspor ile karşılaşacak

Geçtiğimiz sezon sonunda geçirdiği sakatlığın ardından çok fazla forma şansı bulamayan milli yıldız İrfan Can Kahveci​ için yeni transfer iddiaları gündeme geldi.

GALATASARAY​ DA İLGİLENİYOR İDDİASI

Daha önce Galatasaray’a yakın olan ancak Fenerbahçe’nin teklifini beğendiği için sarı lacivert formayı tercih eden İrfan Can Kahveci ile Galatasaray’ın bu ara transfer sezonu için görüştüğü iddia edildi.

Galatasaraylı yöneticilerin, İrfan Can Kahveci'ye yakın dostları vasıtasıyla ulaştığı belirtildi.

İRFAN CAN İSPANYA​ YOLCUSU MU?

Öte yandan İspanya basınında yer alan haberlere göre Villarreal​ ile Real Betis​, İrfan Can Kahveci için nabız yoklamaya başladı.

Yıldız oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.