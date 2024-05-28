İrlanda ve Norveç'in ardından Filistin'i tanıyan ülke 146'ya yükseldi

28 May 2024 14:35 - Güncelleme : 28 May 2024 14:47

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını resmen duyurmuştu.

İspanya'nın ardından geçtiğimiz günlerde Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını duyuran İrlanda ve Norveç'in durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Norveç, Filistin'i tanıma kararını yürürlüğe koyduğunu ve İrlanda'nın da resmen tanıdığı bildirildi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide bu "özel günü" Norveç-Filistin ilişkileri açısından bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

İsrail'in iki devletli çözüm konusunda "yapıcı taahhütte" bulunmamasını eleştiren Eide, ülkesinin "30 yılı aşkın süredir Filistin devletinin en güçlü savunucularından biri" olduğunu ifade etti.

İspanya, İrlanda ve Norveç'inde aldıkları karar ile birlikte Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146'ya yükseldi.