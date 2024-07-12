İş arayanlara sunulan ücretsiz İstanbulkart 3 ay süreyle günde 4 kez kullanılıyor

12 Temmuz 2024 09:31 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 09:44

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde alınan yeni karar ile birlikte İstanbulkart'ta değişikliklere gidildi.

30 yaş üstü öğrenci kartını kullanan vatandaşlara artık sadece yüzde 10 indirim yapılacak.

Öğrenci kartına yapılan değişikliğin yanında iş arayan vatandaşlara ilişkin değişiklik yapıldı.

İŞSİZLERE İSTANBULKART ÜCRETSİZ Mİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden açıkladığı bilgilere göre iş arayan vatandaşlara artık İstanbulkart ile ulaşım 3 ay süreyle ücretsiz olacak.

Vatandaşlara bu süre zarfında günlük 4 kullanım hakkı sağlanacak.

İŞ ARAYANLAR ÜCRETSİZ İSTANBULKART'A NASIL BAŞVURACAK?

İş arayan vatandaşların ücretsiz İstanbulkart için Bölgesel İstihdam Ofislerine başvurmaları gerekiyor.

Şartların sağlandığı taktirde vatandaşlar İstanbulkart Mobil Uygulaması üzerinden ücretsiz ulaşım sağlayabilecek.

İŞ ARAYANLARA METROBÜS, METRO ÜCRETSİZ Mİ?

İBB Meclisi'nde kabul edilen teklife göre iş arayan vatandaşlara metrobüs, metro ve otobüs ücretsiz olacak.

İBB Meclisinde kabul edilen teklifin tamamı ise şöyle:

“BİO’lara iş görüşmesine gelen, ücretsiz İstanbulkart’a sahip olmayan, herhangi bir işte çalışmadığını SGK e-devlet kaydıyla belgeleyenlere; yılda bir defaya mahsus olmak üzere, İstanbulkart Mobil Uygulaması üzerinden QR özelliğini de kullanılabilecek, her görüşmede 1 aylık en fazla 3 ay süreyle aylık 32, toplamda 96 geçişlik (günde 4 geçişle sınırlı olmak üzere) ücretsiz toplu ulaşım geçiş imkanı sağlanması. Uygulamanın Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü kontrolünde yürütülmesi, BELBİM AŞ tarafından BİO sistem altyapısı ile web servis entegrasyonu sağlanarak her ay hazırlanacak raporla (geçiş bedelleri otoritelere kullanılan kontör başına İstanbul genelinde her ay dinamik olarak hesaplanan öğrenci abonman kat sayısı üzerinden hesaplanacaktır) Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ödenmesi teklif edilmektedir.”