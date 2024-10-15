İş Bankası mobil uygulamasında kullanıcılar erişim sorunu ile karşılaştı
15 Ekim günü İş Bankası mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar bağlantı hatası ile karşılaştı. Son dakika bağlantı sorununun ardından İşçep çöktü mü, neden açılmıyor merak edildi. Ekipten henüz bir açıklama gelmedi.
Bugün erken saatlerde İş Bankası mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler hata ile karşı karşıya geldi.
Sosyal medyada İşçep uygulamasının çöktüğüne dair paylaşımlar yapıldı. Kısa sürede çözülmesi bekleniyor.
İŞ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?
15 Ekim Salı günü İş Cep uygulamasında bazı sorunlar yaşandı. Zaman zaman oluşan teknik arızalardan birinin yaşanmasının ardından kısa süreli erişim sorunu yaşandı.
Ekipten henüz bir duyuru gelmezken kısa sürede sorunun giderilmesi bekleniyor.
İş Bankası Destek ekibi, X platformu üzerinde sorun yaşadığını dile getiren kullanıcılara "Merhaba, yaşanan sorun bilgimiz dahilindedir ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi günler dileriz." cevabını verdi.
İŞCEP NEDEN AÇILMIYOR?
Yaşanan teknik arıza nedeniyle mobil uygulamada bazı aksaklıklar meydana geldi.
Kısa süre içerisinde çözülen sorunun ardından kullanıcılar uygulamaya rahatlıkla giriş yapabilecek. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaptıklarında "Teknik nedenlerden dolayı işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen bir süre sonra tekrar deneyiniz." ifadesi ile karşılaştı.