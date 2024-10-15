İş Bankası mobil uygulamasında kullanıcılar erişim sorunu ile karşılaştı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

15 Ekim 2024 10:02 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 10:41

15 Ekim günü İş Bankası mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar bağlantı hatası ile karşılaştı. Son dakika bağlantı sorununun ardından İşçep çöktü mü, neden açılmıyor merak edildi. Ekipten henüz bir açıklama gelmedi.