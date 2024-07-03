İş insanı Nihat Karaarslan evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı

03 Temmuz 2024 16:35 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 16:54

Çankaya'nın Yukarı Dikmen Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı iddialara göre iş insanı Nihat Karaarslan'ın arabasından inerken gerçekleşti.

Kapıda bekleyen silahlı saldırgan iş insanına ve yanındaki akrabası C.A.'ya ateş açtı.

Vücuduna üç kurşun isabet eden Nihat Karaarslan'a ilk müdahale ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı.

NİHAT KARAARSLAN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Açıklanan bilgilere göre olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nihat Karaarslan Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Gazi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Akrabası C.A. ise 112 ekipleri tarafından Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.