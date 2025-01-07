İşçi emeklisi maaşı 2025 ne kadar olacak?

07 Ocak 2025 15:45 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 16:27

2025 yılında en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 15,75 oranında zamlandı. Yeni maaş 14 bin 469 TL olarak belirlendi. Zam, Meclis'te görüşülecek torba yasa teklifinin kabulüyle resmiyet kazanacak ve emekliler, 17 Ocak'tan itibaren yeni maaşlarını tahsis numaralarına göre alacaklar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 2025 yılı için en düşük SSK​ ve Bağ-Kur​ emekli maaşlarını açıkladı. İşte detaylar.

İŞÇİ EMEKLİSİ MAAŞI 2025

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının yüzde 15,75 oranında artırıldığını duyurdu. Bu, enflasyon farkı ile emekliye zam oranının yüzde 15,75 olmasıyla gerçekleşti. Bu artışla birlikte, 2025 yılında uygulanacak en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira olarak netleşti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşı için ocak ayında yasal düzenleme yapılacağını belirtmişti. Bu düzenleme, Meclis'te görüşülecek torba yasa teklifinin kabul edilmesiyle yürürlüğe girecek. Yeni maaş düzenlemesinin resmiyet kazanmasıyla birlikte, emeklilerin alacağı yeni maaşlar da kesinleşmiş olacak.

İŞÇİ EMEKLİSİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

2025 yılında işçi emeklileri, yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 14 bin 469 TL en düşük maaşı alacak. Bu, enflasyon oranlarına göre yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenmiş bir tutardır. Yeni maaş düzenlemesi, Meclis'in onayıyla resmiyet kazanacak ve emekliler bu yeni maaş miktarını alabilecekler.

Zamlı maaşlar, 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılacak. Emekliler, tahsis numaralarına göre belirlenen ödeme günlerinde yeni maaşlarını çekebilecekler. Maaşların ödeme tarihleri, tahsis numarasının son rakamına göre değişiklik gösterecek.

İŞÇİ EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

2025 yılı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi. Bu oran, 6 aylık enflasyon farkının hesaplanmasıyla ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​, bu zammın en düşük emekli maaşına da uygulanacağını açıkladı.

Zam oranı, emeklilerin maaşlarında önemli bir artış sağlayacak ve hayat standartlarını iyileştirmeye katkıda bulunacak. Bu artış, ocak ayında Meclis'e sunulacak torba yasa teklifinin kabul edilmesiyle resmi olarak yürürlüğe girecek.

İşçi Emeklisi Maaşı 2025 Ne Kadar Olacak?

2025 yılında en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 14 bin 469 TL olacak.

İşçi Emeklisine Zam Oranı Ne Kadar?

İşçi emeklilerine 2025 yılı için yapılan zam oranı yüzde 15,75'tir.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

En düşük emekli maaşı düzenlemesi, Meclis'te görüşülecek torba yasa teklifinin kabul edilmesiyle yürürlüğe girecek.

İşçi Emeklisi Maaşı Ne Zaman Ödenecek?

Zamlı maaşlar, 17 Ocak tarihinden itibaren tahsis numarasına göre belirlenen günlerde ödenecek.

4A ve 4B Emekli Maaşları Hangi Günlerde Yatırılır?

4A (SSK) emekli maaşları tahsis numarasının son rakamına göre ayın 17 ile 26'sı arasında, 4B (Bağ-Kur) maaşları ise ayın 25 ile 28'i arasında yatırılır.