İşe gitmek tarih oluyor! İşte dijitalleşen dünyada geleceğe yön verecek meslekler

13 May 2024 12:21 - Güncelleme : 13 May 2024 12:22

Dijitalleşen dünyada işverenlerin de dijitalleşmeye yakınlaştığı görülüyor. Anadolu Ajansı’nın verdiği bilgiye göre en çok eleman ihtiyacı olan meslekler; bilgisayarlı muhasebe elemanı, sosyal medya uzmanı, e-ticaret elemanı, bilgisayar mühendisi, yazılımcı, grafiker olarak yer alıyor.

DİJİTAL MESLEKLER NELERDİR?

İşe gitmeyi gerektirmeyen ancak donanım gücüne sahip olunması gereken bu meslekler geleceğin meslekleri grubunda. Dijital meslekler neler diyecek olursanız bunları sizin için detaylı anlatalım.

1- Sosyal Medya Uzmanı

Hayatımızda sosyal medya çok büyük yer kaplıyor. Sosyal medya uzmanları marka ve isim bilinirliğini arttırarak pazarlama yapıyor.

Günümüzde ürün satışı ve pazarlama reklamlardan çok sosyal medyada yapılıyor. Örneğin bir marka reklam vermek yerine günümüzde sosyal medya uzmanlarından ürününü tanıtmasını istiyor. Sosyal medya uzmanlarının yaptığı reklamla alıcılar kişiyi daha samimi gördüklerinden ürünü almaya teşvik ediliyor.

İyi bir sosyal medya uzmanı olmak için iletişim fakültesi yeni medya ve iletişim bölümü okunmalı.

2-Yazılım Mühendisliği

Yazılımı işletmek ve geliştirmek yazılım mühendislerinin görevlerinden biridir. Yazılım mühendisi, karmaşık olan sistemleri tasarlayan ve denetleyen kişidir.

Günümüzde oyun, internet siteleri, e-devlet, banka, savunma sistemleri gibi tüm teknolojik aletler yazılımla oluşmakta.

Yazılım Mühendisi olmak için 4 yıllık yazılım mühendisliği bölümü okunması gerekir.

3-Uygulama Geliştiricisi

Uygulama geliştiricisi, mevcut uygulamaların tasarımını ve geliştirmesini yapar. Tasarladığı sistemde etkinlikleri kontrol edip denetlemeleri yapar.

Uygulama geliştiricisi olmak için yazılım ve bilgisayar mühendisliği bölümünün okunması gerekir.

4-Blockchain Geliştiricisi

Blockchain geliştiricisi diğer adı blokzincir geliştiricisi, dijitalleşen dünyada banka ve kripto paralarının korunması için vazgeçilmez bir meslektir.

5-SEO Uzmanlığı

Arama motoru optimizasyon uzmanlığı SEO, internet çağında web sitelerinin arama motorlarında bulunur hale getirmeyi sağlar. Dijital medya haberciliğinin günümüzde meşgul olduğu konu budur. İnternet ve dijital medya içerik platformu okuyucusuna verilen bilgiyi en hızlı, güvenilir ve doğru biçimde vermek SEO temelini oluşturur.

Bir haber sitesi için özgün ve güvenilir haber yapmak en önemli olgudur.

6-İletişim Tasarımcılığı

İletişim uzmanlığı işini yapan iletişim tasarımcıları; reklam ajansları, televizyon kanalları, gazete ve radyo gibi yerlerde çalışır.

İletişim tasarımcısı olmak için iletişim ve tasarım bölümünü okumak gerekiyor.

7-Web Tasarımcılığı

Web tasarımcıları, sitenin arama motorlarına erişebilir olmasını sağlar. Web tasarımcıları; siteler için vazgeçilmez parçalardır. Sitede herhangi bir sorun olduğunda sorunu çözer, deneyimin en üst seviyede en kaliteli şekilde olmasını sağlar.

Web tasarımcıları; dijital pazarlama ajansları, web tasarım firmaları gibi yerlerde çalışırlar.

8-Dijital Tasarımcı

Dijital tasarımcılar, kodlanmış yazılımları dijital tasarıma dönüştürür. Web siteleri, uygulamalar, reklam ajansları ve dijital platformlar gibi sektörlerde çalışan dijital tasarımcılar, bu sektörler için görsel tasarım, logo ve kampanyaları oluşturur.

9- Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı

Bilgisayarlı muhasebe elemanı, klasik muhasebecilerden farklı olarak dijital programlarla kaynak planlaması, ön muhasebe işleri, mali işlem raporlama, finansal analizleri bilgisayar ortamında daha güvenilir ve risksiz bir şekilde hazırlarlar.

10- E-ticaret Satış Temsilcisi

E-ticaret satış temsilcileri, marka veya şirketlerin ürünlerin, dijital ortamda müşterilerle buluşturur. Müşterilerle iletişim halinde olan temsilci onlara her anlamda destek olarak ürünün tanıtıp alım gücünü arttırır.

11- Bilgisayar Mühendisi

Bilgisayar ekipmanlarının tamamıyla ilgilenen bilgisayar mühendisi; yazılım, programlama, algoritma, analog sensör ve çip gibi bilgisayar donanımlarının tasarlanması, test edilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

Bilgisayar mühendisi, bilgisayar donanımı ve yazılımı gerektiren tüm sektörlerde iş imkanı bulabilir.

12- Grafik Tasarımcı

Web sitelerinin görsel tasarımından sorumlu olan grafik tasarımcıları; dergiler, kitaplar, reklamlar, posterler, oyunlar gibi çeşitli sektörlerde görsel tasarımları hazırlar.

Grafiker, reklam ajansları, sinema ve televizyon, ajanslar, sosyal medya sektörlerinde iş bulabilir.