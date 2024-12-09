İSG/2 sonuçları ne zaman belli olacağı belli oldu! İş Yeri Hekimliği sınavı soru cevap anahtarı yayımlandı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

09 Aralık 2024 09:46 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 09:55

ÖSYM tarafından uygulanan İSG 2 sınavına binlerce kişi katılım sağladı. Yayımlanan takvime göre İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 8 Aralık tarihinde uygulanmıştı. Adaylar ise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor.

34 bin 553 adayın başvurduğu İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı pazar günü gerçekleşmişti. Adaylar ise soru ve cevap anahtarının ardından sınav​ sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Yayımlanan takvime göre sonuçların duyurulacağı tarih netleşti. İSG/2 SONUÇLARI NE ZAMANAÇIKLANACAK? 8 Aralık 2024 Pazar günü gerçekleşen sınavın her testinde 50 soru soruldu. 75 dakika süre verilirken ek süre kullanması gerekenler 20 dakika ek süre aldı. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre sonuçlar 3 Ocak 2025 tarihinde erişime açılacak. 3 Ocak itibarıyla adaylar ÖSYM sitesi üzerinden puanlarına erişebilecek. İGS 2 SONUÇLARI NEREDEN, NASIL BAKILIR? 8 Aralık tarihinde uygulanan sınavın sonuçları 3 Ocak'ta açıklanacak. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavın sonuçları ÖSYM sonuç sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapmasının ardından sınav sonuçlarını öğrenebilecek. İGS 2 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ İlgili Haberler AÖF sınavında kalem, silgi veriliyor mu? Binlerce öğrencinin gündeminde AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor AUZEF final sınavı tarihleri ve sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi araştırılıyor