İşgücü Uyum Programı katılım şartları arasında İŞKUR'a kayıtlı olmak yer aldı

06 Eylül 2024 09:00 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 09:15

Belirli nedenlerden uzun süre işsiz kalmış kişilerin iş gücüne katılımını artırmak amacıyla uygulanan İşgücü Uyum Programına (İUP) başvuruları başladı. Şartları nedir, kimler başvurabilir gibi bilgiler de paylaşıldı.

Hükümetten işsizlik için yeni adım! Toplam 11 bin 320 lira ödeme: İşte İşgücü Uyum Programı için detaylar

Hükümetten işsizlik için yeni adım! Toplam 11 bin 320 lira ödeme: İşte İşgücü Uyum Programı için detaylar

Gençler, engelliler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalmış kişilerin iş gücüne katılımının artmasına yönelik uygulamaya geçirilen İUP gündemde yer aldı ve başvuru şartları da gündeme geldi.

İŞKUR ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde oluşan İUP başladı.

İŞ GÜCÜ UYUM PROGRAMI NEDİR?

MEB ile İŞKUR'un işbirliğinde ortaya çıkan İşgücü Uyum Programı kapsamında engelliler, gençler, eski hükümlüler, kadınlar ve uzun zaman işsiz kalmış kişiler için çalışma alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla kurulan programdan 140 fiili gün yararlanılabiliyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Toplamda 120 bin kontenjan açılırken İŞKUR e-şube, Alo170, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve İŞKUR Hizmet Merkezlerinden başvuru yapılabilirken son tarihi 8 Eylül oldu.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?

Belirlenen şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

Hane gelir şartını sağlamak,

Başvurudan önceki son 1 ayda sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak.

İUP NE KADAR SÜRER?

18 yaşını dolduran ve İŞKUR'a kayıtlı ve emekli olmayan ve 1 aydır sigortalı olmayan T.C. vatandaşları yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanıyor.

En fazla 140 fiili gün yararlanılabiliyorken ilk 4 haftasında 5 gün ve 37,5 saat uygulanıyor.

Devam eden haftalarda 3 hafta ve 22,5 saat olarak devam ediyor. Belirlenen ücret ise 566,73 TL cep harçlığı olarak ödeniyor.