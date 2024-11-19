iShowSpeed ve Jake Paul boks maçı yapacak mı? "6 ay eğitim alsam yenerim" demişti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

19 Kasım 2024 10:34 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:45

Sosyal medya fenomenlerinden biri olan iShowSpeed paylaşımları ile gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan Jake Paul - Mike Tyson maçı sonrasında birçok kişi için karşılaşma iddiası ortaya atıldı.

16 Kasım günü gerçekleşen Mike Tyson​ - Jake Paul​ karşılaşması tüm dünyada takip edilirken sosyal medya fenomeni iShowSpeed, 6 ay eğitim alırsa Paul'u yenebileceğini iddia etmişti. Şimdi ise gözler 6 ay sonrasına iShowSpeed - Jake Paul boks​ maçına çevrildi. İSHOWSPEED VE JAKE PAUL BOKS MAÇI YAPACAK MI, NE ZAMAN? Mike Tyson'ı mağlup eden Jake Paul karşılaşma sonrasında tepki çekti. "6 ay çalışsam yenerim" ifadesi ile gündeme gelen iShowSpeed ile Jake Paul karşılaşmasının oynanacağına dair henüz resmi bir paylaşım gelmezken ikilinin 6 ay sonra boks yapacağı iddia edildi. Jake Paul'un menajeri Nakisa Bidarian, iShowSpeed'e 20 milyon dolarlık teklif yaptı iddiaları sonrası gözler maçın oynanacağı tarihe çevrildi. iShowSpeed'in "Altı ay eğitim alırsam, bu dünyadaki her canavarı yenebilirim." sözleri ile sosyal medyada gündem olmuştu. ISHOWSPEED KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 21 Ocak 2005 tarihinde doğan isim Amerikalı bir YouTuber, yayıncı, rapçi ve sosyal medya fenomenidir. FIFA, Fortnite gibi oyunları oynayarak tanınan isim paylaşımları ile dikkat çekerek kısa sürede büyük takipçi kitlesine ulaştı. Ohio'da doğan isim, 2021'den 2022'ye kadar sosyal medya paylaşımları ile tanındı. 2022 FIFA Dünya Kupası onuruna 2022 senesinde World Cup şarkısını yayınladı. İlgili Haberler Mike Tyson - Logan Paul maçı ne zaman? "Seni öldürürüm Mike" sözü gündem olmuştu Jake Paul ile McGregor arasında boks maçı olacağı iddia edildi