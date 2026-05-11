Canlı yayında kullandığı “patili anne” ifadesi kısa sürede sosyal medyada tartışmaya neden olurken, sunucunun görev durumuna ilişkin ortaya atılan iddialar da kamuoyunda merak konusu haline geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Işıl Açıkkar olayı nedir? TRT 1 sunucusu Anneler Günü paylaşımında ne dedi? TRT 1 ana haber sunucusu Işıl Açıkkar'ın Anneler Günü özel yayınında kullandığı 'patili anne' ifadesi sosyal medyada tartışma yarattı ve görevden alındığına dair iddialar ortaya atıldı. Işıl Açıkkar, Anneler Günü özel yayınında biyolojik olarak anne olmadığını ancak hayvanlara gösterdiği sevgi ve bakım üzerinden kendisini 'patili anne' olarak tanımladı. Bu ifade, sosyal medyada hızla yayılarak farklı yorumlara neden oldu ve kısa sürede en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Sosyal medyadaki tartışmaların ardından Işıl Açıkkar'ın görevden alındığına dair paylaşımlar yapıldı, ancak bu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor. TRT 1 ana haber sunucusu olan Işıl Açıkkar, bu kez haber sunumuyla değil, yaptığı kapanış konuşmasıyla gündeme geldi.

IŞIL AÇIKKAR OLAYI NEDİR?

Anneler Günü özel yayınının kapanış bölümünde yapılan kısa konuşma, canlı yayın sonrasında sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Ana haber bülteni kapanışında kullanılan kişisel ifadeler, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, açıklamanın farklı kesimler tarafından farklı şekillerde yorumlanması tartışmayı büyüttü. Kısa süre içinde konu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

Özellikle televizyon yayıncılığında kişisel duygu paylaşımının sınırlarına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, açıklamanın hem destekleyici hem eleştirel yorumlarla gündemde kalmaya devam ettiği görüldü.

IŞIL AÇIKKAR NE DEDİ?

Canlı yayın kapanışında yaptığı konuşmada Işıl Açıkkar, Anneler Günü vesilesiyle annelik kavramına kişisel bir bakış açısıyla değindi. Konuşmasında, henüz biyolojik olarak anne olmadığını ancak hayvanlara gösterdiği bakım ve sevgi üzerinden kendisini “patili anne” olarak tanımladığını ifade etti.

Kullandığı bu sözler kısa sürede dijital platformlarda geniş yankı buldu.

IŞIL AÇIKKAR GÖREVDEN Mİ ALINDI?

Sosyal medyada büyüyen tartışmaların ardından Işıl Açıkkar’ın görevden alındığı yönünde çok sayıda paylaşım yapıldı. Özellikle dijital platformlarda yayılan iddialar, kısa süre içinde kullanıcılar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Ancak mevcut durumda görevden alındığına ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.

Kurum tarafından konuya ilişkin net bir açıklama yapılmamış olması nedeniyle iddialar doğrulanmış bilgi niteliği taşımıyor. Bu nedenle kamuoyunda dolaşan görev değişikliği iddiaları belirsizliğini koruyor.

IŞIL AÇIKKAR KİMDİR?

TRT 1 ekranlarında ana haber sunuculuğu yapan Işıl Açıkkar, uzun süredir televizyon haberciliği alanında görev yapan isimlerden biri olarak biliniyor. Ekran performansı ve sunum tarzıyla tanınan Açıkkar, bu kez haber sunumundan çok yaptığı kapanış konuşmasıyla gündeme geldi.

Anneler Günü özel yayınında kullandığı ifade, sosyal medya çağında ekran başında söylenen kısa bir cümlenin nasıl geniş çaplı bir tartışmaya dönüşebileceğini bir kez daha gösterdi. Son iki gündür dijital platformlarda en çok aratılan başlıklardan biri haline gelmesinin temel nedeni de bu tartışma oldu.