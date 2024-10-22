İSKİ 10 Ekim su kesintisi programı yayınlandı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

22 Ekim 2024 13:21 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 13:26

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesinden planlı su kesintisi programı paylaşıldı. Programa göre; Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), içme suyu hatlarında meydana gelen arızayla şebeke hattı değişimi çalışmaları sebebiyle İstanbul’un iki ilçesine zorunlu olarak su verilmeyeceğini duyurdu. İSTANBUL HANGİ İLÇELERİNDE PLANLI SU KESİNTİSİ VAR? İSKİ, 22 Ekim Salı günü Esenyurt ve Avcılar’da planlı su kesintisi olduğunu paylaştı. İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yapılan şebeke hattı değişimi çalışmalarının 15.00’de bitmesi öngörülüyor. Avcılar ilçesinde ise suların 13.00 itibarıyla sular geri gelecek. İlgili Haberler 22 Ekim Ankara Altındağ ve Beypazarı’nda elektrik kesinti yaşanıyor