İstanbul’da baraj doluluk oranları, son yağışların etkisiyle yeniden yükseliş eğilimine girdi. İSKİ baraj doluluk oranı için rakamları açıkladı.

HABERİN ÖZETİ İSKİ baraj doluluk oranı 13 Nisan 2026! Son veriler belli oldu İstanbul'da baraj doluluk oranları son yağışların etkisiyle yeniden yükseliş eğilimine girdi. İstanbul baraj doluluk oranı 13 Nisan 2026 itibarıyla yüzde 70,29 olarak ölçüldü. Ömerli ve Elmalı barajları yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranına sahip. Sazlıdere ve Terkos barajlarında doluluk oranları yüzde 50 bandında seyrediyor. Geçtiğimiz yıla göre aynı dönemde baraj doluluk oranları daha yüksek seviyelerdaydı.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 13 NİSAN 2026

İSKİ tarafından paylaşılan son verilere göre İstanbul genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 70,29 seviyesinde ölçüldü. Bu oran, önceki güne kıyasla sınırlı bir artışa işaret etti.

Son haftalarda etkili olan yağışlar, barajlara önemli bir katkı sağladı. Kış aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle düşüş eğilimine giren su seviyeleri, özellikle mart ve nisan aylarında görülen sağanaklarla birlikte toparlanma sürecine girdi.

İSKİ BARAJ BAZLI DOLULUK ORANLARI

Ömerli ve Elmalı barajları yüzde 90’ın üzerinde doluluk oranlarıyla dikkat çekerken, Darlık barajı da yüksek seviyesini koruyor. Bu barajlar, şehrin su ihtiyacında önemli bir denge unsuru olarak öne çıkıyor.

Diğer barajlarda ise daha düşük oranlar gözlemleniyor. Sazlıdere ve Terkos gibi barajlarda doluluk oranları yüzde 50 bandında seyrederken, Kazandere ve Pabuçdere gibi kaynaklarda orta seviyede bir doluluk dikkat çekiyor.

GEÇEN YILA GÖRE KARŞILAŞTIRMA

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde İstanbul baraj doluluk oranlarının daha yüksek seviyelerde olduğu biliniyor. Bu yıl ise kış aylarında yağışların beklenen düzeyde gerçekleşmemesi, oranların daha düşük kalmasına neden oldu. Buna rağmen son dönemdeki yağışlar farkın kapanmasına katkı sağladı.

Yıllık karşılaştırmalar, su yönetimi politikalarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Mevcut veriler, İstanbul’un su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi gerektiğini gösterirken, baraj doluluk oranlarının düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor.