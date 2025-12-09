İSKİ İstanbul su kesintisi listesi 9 Aralık! Şişli, Sultangazi, Beyoğlu su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından açıklanan bugün gerçekleşecek olan su kesintilerinin listesi paylaşıldı. Yapılan paylaşımda yer alan bilgilere göre Fatih, Şişli, Sultangazi, Bağcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Beşiktaş, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından İSKİ İstanbul su kesintisi listesi araştırılıyor.

ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre Şişli ilçesinde sabah saat 09.53 sıralarında meydana gelen içme suyu hatlarındaki arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Esentepe, Eskişehir, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip Adıvar, Halil Rıfat Paşa, Harbiye, Kuştepe, Mahmut Şevket Paşa, Mecidiyeköy, Merkez, Mesrutiyet, Paşa, Teşvikiye, Yayla, İnönü ve İzzet Paşa mahalleleri su kesintisinden etkilendi. Su kesintisinin tahmini olarak saat 14.00 sıralarında sona ermesi bekleniyor.

SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Sultangazi ilçesinin ise 50. Yıl, Esentepe, Gazi, Sultançiftliği ve Uğur Mumcu mahallelerinde içme suyu hatlarındaki arıza nedeniyle su kesintisi yapılıyor. Sabah saatlerinde başlayan kesintinin saat 14.00'te sona ermesi bekleniyor.

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Beyoğlu ilçesinde de aynı arıza nedeniyle su kesintisi meydana geldi. Asmalı Mescit, Bostan, Bülbül, Cihangir, Evliye Celebi, Fetihtepe, Friuz Ağa, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet, Hüseyinağa, Kalyoncu Kulluğu, Kamer Hatun, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Celebi, Kececi Piri, Kılıç Alı Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Pürtelaş Hasan Efendi, Piri Paşa, Piyale, Sururi, Tom Tom, Yahya Kahya, Yenişehir, Cukur, Ömer Avni, Örnektepe, Hacı Hüsrev-İstiklal, Şahkulu ve Şehit Muhtar mahalleleri kesintiden etkilendi. Su kesintisinin saat 14.00'te sona ereceği duyuruldu.

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 9 ARALIK

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'un ilçelerinde yaşanan su kesintilerinin sona ereceği saatler şöyle:

Bayrampaşa su kesintisi

Cevatpaşa ve Yıldırım mahallelerinde yaşanan su kesintisi saat 14.00'te sona erecek.

Bağcılar su kesintisi

Bağcılar ilçesinin Fevzi Çakmak ve Kemalpaşa mahallelerini etkileyen su kesintisinin saat 14.00'te sona ereceği tahmin ediliyor.

Beykoz su kesintisi

Polenezköy ve Çubuklu mahallelerinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası yaşanıyor. Kesintinin saat 16.00'da sona ermesi bekleniyor.

Beşiktaş su kesintisi

Muradiye ve Vişnezade mahallelerinde yaşanan su kesintisi saat 14.00'te bitecek.

Esenler su kesintisi

Esenler ilçesinin Birlik, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Menderes, Oruç Reis, Tuna mahallelerinde kesinti meydana geldi. Yaşanan kesintinin saat 14.00'te sona ereceği duyuruldu.

Eyüpsultan su kesintisi

İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre Eyüpsultan ilçesinin Akşemsettin, Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Karadolap, Mimar Sinan, Mithatpaşa, Yeşilpınar, Çırçır mahallelerini etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Kesintinin saat 14.00'te sona ereceği açıklandı.

Fatih su kesintisi

Fatih ilçesinin bazı mahallelerinde ise 300 mm çaplı şebeke hattı arızası yaşandı. Binbirdirek, Emin Sinan, Küçük Ayasofya, Muhsinehatun, Mimar Hayrettin, Sultan Ahmet ve Şehsuvar Bey mahallelerini etkileyen kesintinin saat 12.00'de sona ereceği duyuruldu.

Gaziosmanpaşa su kesintisi

Gaziosmanpaşa ilçesinin Barbaros Hayrettin Paşa, Hürriyet, Yeni ve Karadeniz mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Sabah saatlerinde başlayan kesintinin saat 14.00'te biteceği tahmin ediliyor.

Kağıthane su kesintisi

İlçeye bağlı olan Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Talat Paşa, Telsizler, Yahya Kemal ve Çağlayan ilçelerinde yaşanan su kesintisinin saat 14.00'te sona ermesi bekleniyor.