İŞKUR gençlik başvurusu nasıl yapılır? 15 bin 162 TL destek verilecek

04 Şubat 2025 18:51 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 18:51

İŞKUR gençlik başvurusu başlıyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı'nın bugün itibarıyla devreye alındığını duyurdu. Program, öğrencilerin eğitimlerini sürdürürken kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak ve destek ödemesi yapılacak. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında, öğrenciler AR-GE faaliyetleri gibi alanlarda deneyim kazanacak. 1 milyon üniversiteli gencin faydalanması hedeflenen programda, öğrenciler günlük 1083 lira ile desteklenecek. Başvuru süreci ve programın detayları hakkında detaylar da belli olmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda konuştu. İŞKUR Gençlik Programı'nın bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

İŞKUR GENÇLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru yapmak isteyen üniversite öğrencileri, İŞKUR'un online platformları üzerinden başvuruda bulunabilecekler. Başvuru süreci, programın detaylı bilgileri ve şartları, İŞKUR'un web sitesi veya ilgili başvuru ekranları üzerinden öğrenilebilir.

Programa katılmak isteyen öğrenciler, İŞKUR'un sağladığı hizmetlerden faydalanarak, eğitim aldıkları üniversite kampüslerinde kendilerini geliştirebilecek çalışmalarda yer alabilirler. Bu platformlar aracılığıyla başvuru yapan öğrenciler, hem deneyim kazanma hem de gelir elde etme fırsatı bulacaklar.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitimlerini sürdürürken, AR-GE faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları gibi çeşitli alanlarda deneyim kazanmalarını hedefleyen bir proje. Program, öğrencilerin hem akademik hem de profesyonel gelişimlerini desteklemek amacıyla tasarlandı.

Bu program sayesinde, gençler üniversitedeki eğitimlerinin yanı sıra, bilgi ve teknoloji sistemleri gibi farklı alanlarda da bilgi ve deneyim elde edecekler. İŞKUR, bu yıl 200 bin, toplamda 1 milyon öğrencinin bu programdan istifade etmesini planlıyor, böylece genç işgücünün niteliğini artırmayı amaçlıyor.

İŞKUR GENÇLİK DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, program kapsamında öğrencilere günlük 1083 lira destek ödemesi yapılacak. Ayda 5 gün programa katılan öğrenciler 5 bin 415 lira, 14 gün katılanlar ise yaklaşık 15 bin 162 lira destek alabilecek.

Bunun yanı sıra, katılımcıların kısa vadeli sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak. Bu destek, öğrencilerin hem maddi hem de sosyal güvenlik açısından rahatlamalarını sağlayacak, gençlerin eğitim ve kariyer planlamalarına katkıda bulunacak.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru, İŞKUR'un online platformları üzerinden yapılabilir. Detaylı bilgi için İŞKUR'un web sitesine bakılabilir.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

Bu program, üniversite öğrencilerinin eğitimleriyle paralel olarak AR-GE ve laboratuvar çalışmalarında deneyim kazanmalarını hedefler.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ŞARTLARI NELERDİR, KİMLER KATILABİLİR?

Üniversite öğrencileri, program kapsamında eğitimlerini sürdürürken katılım sağlayabilir.

İŞKUR GENÇLİK DESTEĞİ NE KADAR?

Günlük 1083 lira ile destek sağlanır; 5 gün katılanlara 5 bin 415 lira, 14 gün katılanlara 15 bin 162 lira verilir.

PROGRAMDAN KAÇ ÖĞRENCİ FAYDALANACAK?

Bu yıl 200 bin, toplamda 1 milyon öğrencinin programa katılması hedefleniyor.