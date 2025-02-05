İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı! Başvurular başlıyor

05 Şubat 2025 21:17 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 21:17

İŞKUR Gençlik Programı başvuru ekranı açılıyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na başvuruların başlayacağı tarihi duyurdu. Program, üniversite öğrencilerine deneyim kazandırmak ve cep harçlıklarına destek sağlamak amacıyla tasarlandı. Gençlere mülakat teknikleri, CV hazırlama gibi eğitimler verilerek, istihdam piyasasına hazırlanmaları hedefleniyor. Programdan yararlanmak isteyen öğrenciler, haftada en fazla 3 gün çalışabilecek ve günlük 1083 lira alacak. Başvurular, İŞKUR Gençlik Platformu ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek ve programın detayları 'genclik.iskur.gov.tr' adresinden öğrenilebilecek.

İŞKUR gençlik başvurusu nasıl yapılır? 15 bin 162 TL destek verilecek

İŞKUR gençlik başvurusu nasıl yapılır? 15 bin 162 TL destek verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'nın gençlere sunacağı fırsatlar hakkında bilgi verdi. Program, öğrencilerin üniversitede okurken iş deneyimi kazanmalarına ve gelir desteği sağlamalarına olanak tanıyacak.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru yapmak isteyen gençler, 'genclik.iskur.gov.tr' adresinden ulaşabilecekleri başvuru ekranını kullanabilirler. Bu platform, gençlerin programın tüm detaylarına erişebileceği ve başvuru sürecini takip edebileceği ana kaynak olacak.

Başvuru ekranı, gençlerin kişisel bilgilerini girebileceği, hangi üniversitede okuduklarını belirleyebileceği ve çalışmak istedikleri alanları seçebileceği bir arayüz sunuyor. Ayrıca, İŞKUR Mobil Uygulaması da başvuru için kullanılabilecek.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakan Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na başvuruların 1 hafta sonra başlayacağını belirtti.

Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte, gençler programla ilgili tüm detaylara erişebilecek. Bu program ile öğrenciler, iş hayatına hazırlanmaları için imkan elde etmiş olacak.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular, 'genclik.iskur.gov.tr' adresinden ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen gençler, burada kimlik bilgilerini, üniversite bilgilerini ve çalışmak istedikleri alanları belirterek başvuru sürecini tamamlayacak.

Başvuru sırasında, hane geliri 3 asgari ücretin altında olan öğrencilerin bu durumu belgelemeleri gerekecek. Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, uygun görülen öğrenciler, program kapsamında belirlenen alanlarda çalışmaya başlayacak ve gelir desteği alacaklar.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular, 1 hafta sonra başlayacak.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hane geliri 3 asgari ücretin altında olan kamu üniversitelerindeki aktif öğrenciler başvurabilir.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru, 'genclik.iskur.gov.tr' adresinden veya İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilir.

PROGRAMA KATILAN GENÇLERE NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Günlük 1083 lira ödeme yapılır; 5 gün çalışanlara 5 bin 415 lira, 14 gün çalışanlara 15 bin 162 lira destek sağlanır.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDAN KAÇ ÖĞRENCİ YARARLANACAK?

Bu yıl 200 bin, gelecek 4 yıl boyunca toplam 1 milyon üniversiteli gencin yararlanması planlanıyor.