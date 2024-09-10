İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) kura sonuçları açıklandı

10 Eylül 2024 08:34 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 08:36

İŞKUR ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen İşgücü Uyum Programının (İUP) noter kura sonuçları ilan edildi.

Engelli, genç, kadın, eski hükümlü ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşları kapsayan İşgücü Uyum Programı (İUP), işgücüne katılımı ve istihdamı artırmak amacıyla yapılıyor.

İŞKUR İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMI (İUP) KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR ve Milli Eğitim İl Müdürlükleri tarafından engelli, genç, kadın, eski hükümlü ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşları kapsayan İşgücü Uyum Programı (İUP) kura sonuçları il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri internet sitesinde erişime açıldı.

İŞKUR İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMI (İUP) KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İşkur İşgücü Uyum Programı (İUP) sonuçları il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri internet sitesinden sorgulanabiliyor.

İŞKUR İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMI (İUP) KURAYA KATILIM ŞARTLARI NELER?

18 yaşını doldurmuş,

İŞKUR'a kayıtlı,

Emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,



Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

Hane gelir şartını sağlamak,

Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak şartları aranır.

İUP KATILIMCILARA VERİLECEK EĞİTİMLER NELER?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Bağımlılıkla mücadele eğitimi

İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi

İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi

Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi

Finansal okuryazarlık eğitimi

Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler

Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler

İUP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AY?

İUP uygulama süresi 10 aydır.

ÖZEL POLİTİKA GEREKTİREN GRUPLAR NELER?

Özel politika gerektiren gruplar; engelli, kadın, eski hükümlü ve hane bazlı izleme sisteminde yer alanları kapsar.