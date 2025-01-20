İŞKUR İUP maaşları ne zaman yatacak? İşgücü Uyum Programı maaş takvimi merak ediliyor

20 Ocak 2025 23:26 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 23:39

İŞKUR İşgücü Uyum Programı'nda görev alan vatandaşlar İUP maaşları ödeme durumu ve ödeme takvimini araştırmaya koyuldu.

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İşgücü Uyum Programı, İŞKUR​ tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği kapsamında düzenleniyor.

Programa dâhil olan vatandaşlar ise maaşların yatacağı tarihi araştırıyor.

İŞKUR İUP​ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Katılımcılara katılım sağladıkları günler için 1 Ocak 2025​ tarihi itibari ile bin 083 TL cep harçlığı ödeniyor.

İŞKUR İUP 2025 maaş​ ödeme tarihleri ile ilgili olarak henüz bir tarih açıklaması gelmedi.

İŞKUR İUP ŞARTLARI NE?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR’a kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Program talep tarihinden önceki 1 yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

Başvuru tarihinden önceki son 1 aylık sürede 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,