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 | Sumru Tarhan

İşkur Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı ne zaman? Kaç kişi alınacağı duyuruldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek için 40 uzman yardımcısı ve belirli sayıda işçi alınacak. İşkur Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı başvurularının başladığı tarih belli olurken, son başvuru tarihi duyuruldu.

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İşkur Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı ne zaman? Kaç kişi alınacağı duyuruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 15:39

, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında edilmek üzere 40 ile 3 bin 97 alacağını paylaştı. Başvuracak olanlar ise başvuru şartlarını ve tarihini araştırdı.

İŞKUR MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 40 uzman yardımcısı ile 3 bin 97 sürekli işçi alınacağına dair yapılan duyuru vatandaşın gündemine yerleşti. Yapılan duyuruya göre uzman yardımcısı alımı için başvurular 25 Temmuz - 25 Ağustos aralığında alınacak. Başvurular bakanlığın internet sitesinden online olarak yapılırken son başvuru tarihi 25 Ağustos olarak belirlendi.

İşkur Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı ne zaman? Kaç kişi alınacağı duyuruldu

Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan açıklamada "2025 Yılı Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 3.097 (üç bin doksan yedi) sürekli işçi temini yapılacaktır. Başvurular Türkiye İş Kurumu () üzerinden 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Kontenjan dağılımı ve ilan metnine aşağıda yer alan "Duyuruya Eklenen Dosyalar" bölümünden ulaşabilirsiniz." ifadeleri yer aldı. Duyuru için BURAYA tıklayınız.

İşkur Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı ne zaman? Kaç kişi alınacağı duyuruldu

İŞKUR MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2025

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre adaylardan 2023 veya 2024 sınavından açılan kadrolara göre nitelik tablosundaki ilgili puan türünü almış olması ve 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranıyor. Uzman yardımcısı başvurular 25 Temmuz -25 Ağustos aralığında alınacak. Sürekli işçi başvuruları ise İŞKUR üzerinden 25-29 Temmuz aralığında alınacak. Alımlar ile ilgili detaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinde yer alacak.

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