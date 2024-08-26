İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alımı başvuruları 2024 yılında henüz başlamadı

26 Ağustos 2024 12:19 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 12:28

PTT personel alımıyla 10 bin işçiyi istihdam edecek! Şartları ve detayları belli oldu

PTT personel alımıyla 10 bin işçiyi istihdam edecek! Şartları ve detayları belli oldu

MEB TYP kapsamında okullarda temizlik görevlisi işçi alımı son günlerde merakla beklenirken başvurular nereden, nasıl yapılır araştırılıyor.

Güvenlik görevlisi ve temizlik personeli işçi alımları için başvurular henüz başlamazken tarih bekleniyor.

İŞKUR TYP TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

2024 yılında MEB TYP işçi alım başvuruları henüz başlamadı. Duyuru ile tarihin açıklanmasının ardından haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.

Başvuru yapacak olan adaylar SGK ve Vergi numarası bilgileriyle giriş yaparak İŞKUR'a giriş yaptıktan sonra kullanıcı kaydı oluşturmalıdır.

Sistemde "İşveren giriş" kısmına tıkladıktan sonra T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmanın ardından işçi alımları için başvuru işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

TYP MEB BAŞVURU ŞARTLARI

Şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak, Emekli ve malul aylığı almıyor olmak ve Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç) yer alıyor.

İŞKUR TYP NE KADAR SÜRÜYOR, KAÇ AY?

Asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen ücretin katılım sağlanan gün sayısı ile çarpılıyor ve ödeme yapılıyorken TYP süresi her program için en fazla 6 ay olarak belirlendi.

Haftalık süre ise 45 saat oluyor.