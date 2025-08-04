İŞKUR TYP personel alımı başvurusu ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ağustos ayı sonu itibarıyla okullarımızda temizlik ve güvenlik anlamında toplum yararına çalışma programı kapsamında arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu kapsamda TYP personel alımı projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda temizlik ve güvenlik alanları için başvurular takip ediliyor.

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alımları başvuruları ilden ile değişiklik gösteriyor.

Başvuru yapacak adayların il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerinin duyurusuna göre başvurularını yapması gerekiyor.

TYP iş ilanları ve süreç İŞKUR tarafından yürütülüyor.

Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi gerekli bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.