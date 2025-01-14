İslam Makhachev maçı ne zaman? Arman Tsarukyan ile maçına saatler kaldı

14 Ocak 2025 16:29 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 16:30

İslam Makhachev Arman Tsarukyan maçı merakla bekleniyor. Dünya çapında büyük bir heyecanla beklenen hafif sıklet kemer maçında, UFC'nin dominant şampiyonu İslam Makhachev, Arman Tsarukyan ile karşılaşacak. Aynı etkinlikte, horoz sıklet kemer maçı için Merab Dvalishvili ve Umar Nurmagomedov kozlarını paylaşacak. Bu iki büyük mücadeleye artık saatler kaldı.

UFC 311 etkinliği, iki büyük kemer maçına ev sahipliği yapacak ve bu maçlar, dövüş dünyasında yeni efsaneleri ortaya çıkaracak.

İSLAM MAKHACHEV MAÇI NE ZAMAN?

İslam Makhachev ve Arman Tsarukyan arasındaki hafif sıklet kemer maçı, UFC 311'in en çok beklenen karşılaşmalarından biri. Makhachev, uzun süredir UFC'de baskın bir güç olmuş ve kemerini korumak için bu maça hazırlanıyor. Tsarukyan ise genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve bu maçla birlikte şampiyonluk tacını almayı hedefliyor.

Her iki dövüşçü de bu maçla kariyerlerinde önemli bir dönüm noktasına ulaşmayı amaçlıyor. Makhachev'in yer kontrolü ve savunma teknikleri, Tsarukyan'ın agresif ve dinamik dövüş tarzıyla çatışacak. Bu karşılaşma, kim kazanırsa kazansın, UFC tarihine geçecek.

İSLAM MAKHACHEV ARMAN TSARUKYAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Makhachev ve Tsarukyan'ın tarihi karşılaşması, 19 Ocak Pazar günü Türkiye saati ile sabah 06:00'da gerçekleşecek. Bu maç, Intuit Dome'da yapılacak ve dünya genelinde UFC hayranlarının gözleri bu maçta olacak.

Sabahın erken saatlerinde başlayacak olan maç, UFC'nin yeni yılın ilk büyük etkinliklerinden biri olacak. Fanlar, bu heyecan dolu müsabakayı hem izlemek hem de sonuçlarını görmek için sabırsızlanıyor.

İSLAM MAKHACHEV MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İslam Makhachev ve Arman Tsarukyan arasındaki kemer maçı, S Sport Plus kanalında canlı olarak yayınlanacak. Bu yayın, UFC hayranlarına bu büyük mücadeleyi kaçırmadan izleme şansı sunuyor.

S Sport Plus, UFC etkinliklerinin Türkiye'deki önemli yayın platformlarından biri ve İslam Makhachev Arman Tsarukyan maçını da canlı olarak ekranlara taşıyacak.

İSLAM MAKHACHEV ARMAN TSARUKYAN MAÇI TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA?

İslam Makhachev'in Arman Tsarukyan ile olan maçı, 19 Ocak Pazar günü sabah 6:00'da gerçekleşecek.

İSLAM MAKHACHEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Makhachev-Tsarukyan maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.