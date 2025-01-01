İsmail Balaban kimdir? Survivor 2025 All Star Takımında yarışıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

01 Ocak 2025 17:25 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 17:35

Survivor 2025 sezonu başlarken oyuncular da tek tek araştırılmaya başlandı. Yarışmada öne çıkan ve konuşulan isimlerden biri de İsmail Balaban oldu. İsmail Balaban’ın kariyeri merak konusu oldu.

Survivor​ 2025​ yarışması 1 Ocak (bu akşam) ilk bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star ve Gönüllüler takımı 2025 sezonu boyunca heyecanlı yarışmalarla izleyici karşısına çıkacak. İSMAİL BALABAN​ KİMDİR? Yarışmada dikkat çeken isimlerden biri olan İsmail Balaban, kariyeri ve kişiliği ile merak konusu oluyor. İsmail Balaban, 3 Eylül 1987'de Antalya​'nın Elmalı ilçesinde doğdu. Balaban, çocukluk yaşlarında başlayan güreşle tanışmasının ardından, sporculuk kariyerinde büyük başarılar elde etmiştir. İsmail Balaban, Kırkpınar'da iki kez başpehlivanlık kazanmıştır. SURVİVOR 2025 ALL STAR TAKIMIN’DA KİMLER VAR? Survivor 2025 All Star takımında; İsmail Balaban, Zeynep Alkan, Barış Murat Yağcı, Seranay Aktaş, Sema Aydemir, Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı yer alacak. İlgili Haberler Survivor eski şampiyonları kimler? Survivor geçen yıl şampiyonu kim oldu?