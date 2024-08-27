İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki 2020 yılında boşanmıştı

27 Ağustos 2024 13:14 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 13:21

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde bir ilk! Hacıoğlu'nun yüzü tarandı ve ABD'ye gönderildi

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde bir ilk! Hacıoğlu'nun yüzü tarandı ve ABD'ye gönderildi

5 Şubat 2016 yılında evlenen ikili 2020 senesinde yollarını ayırmıştı. Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki'nin Instagram hesabını kapatmasıyla beraber hayatına dair bilgiler de merak edildi.

İSMAİL HACIOĞLU İLE DUYGU KUMARKİ AYRILDI MI?

Eskiden evli olan çift boşanmasının üzerinden yıllar geçtikten sonra yeniden denemişti. İkili yollarını ayırdığını "Eski eşim İsmail Hacıoğlu ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız. Ebeveyn olarak kızımızla aktivitelerimizde bizi yan yana göreceğinizi belirtmek isteriz" sözleri ile açıklamıştı.

Kumarki, Instagram hesabında olan 'Hacıoğlu' soyadını kaldıramamasından dolayı yeni hesap açtığını duyurdu.

DUYGU KUMARKİ KİMDİR?

20 Şubat 1983 tarihinde doğan isim dansçı ve vokalisttir.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim alan isim dansçılıkla yoluna devam ederken İsmail Hacıoğlu ile evliliğinden Yemin adından bir kızı oldu. 2020 senesinde ayrılan çift 2024 yılında yeniden ilişkisine başlarken geçtiğimiz günlerde sonlandırdıklarını açıkladı.