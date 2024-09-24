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İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye geleceği iddiası yalanlandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
24 Eylül 2024 16:54 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 16:57
İsmail Kartal&#039;ın Fenerbahçe&#039;ye geleceği iddiası yalanlandı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Ali Koç'un İsmail Kartal'ı aradığı iddia edilmişti. İddiaların ardından İsmail Kartal Fenerbahçe'ye gelecek mi sorusu gündeme geldi. Konuyla ilgili Fenerbahçe sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in altıncı haftası kapsamında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho​ taraftarlar tarafından eleştirilmişti. 

Mağlubiyetin ardından Fenerbahçe​ Spor Kulübü Başkanı Ali Koç​'un eski teknik direktör İsmail Kartal​'ı aradığı ve "benden haber bekle" dediği iddia edildi.

İddiaların ardından taraftarlar İsmail Kartal Fenerbahçe'ye mi gelecek sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye geleceği iddiası yalanlandı - 1. Resim

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Ali Koç'un teknik direktör İsmail Kartal'ı aradığına dair iddialar Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanlandı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Kamuoyunun bu ve benzeri gerçek dışı söylemleri dikkate almamasını rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye geleceği iddiası yalanlandı - 2. Resim

İSMAİL KARTAL HANGİ TAKIMDA 2024?

Teknik direktör İsmail Kartal, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'yi yönettikten sonra hiçbir takımla anlaşma imzalamadı.

Deneyimli teknik adam şu an bir takım yönetmiyor. 

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Kaynak: TGRT HABER
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