İsmail Şenol kimdir? Anadolu Efes'in yeni sportif direktörü oldu

20 Kasım 2024 18:21 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 18:22

Anadolu Efes’in, sportif direktörlük görevine İsmail Şenol'un getirildiğini açıklandı. Açıklamanın ardından İsmail Şenol'un kariyeri merak konusu oldu.

Anadolu Efes​ Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, sportif direktörlük görevine İsmail Şenol'un getirildiği duyuruldu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol dünyasında 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan İsmail Şenol, Sportif Direktörlük görevine getirilmiştir." denildi.

İSMAİL ŞENOL KİMDİR?

Basketbol​ dünyasında 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan İsmail Şenol, basılı yayıncılıkta editörlük ve yazarlık yaptı. İsmail Şenol ayrıca görsel yayıncılıkta da sunuculuk ve üst seviye yöneticilik yaptı.

İsmail Şenol ayrıca çeşitli Euroleague​ ve NBA takımlarının scouting danışmanlığı da yürüttü.

GENEL DİREKTÖR DE DEĞİŞTİ

Öte yandan Anadolu Efes dün yaptığı açıklamada genel direktör Alper Yılmaz'ın ayrılığının ardından genel müdürlük görevine ise Gökçe Dayı'nın getirildiğini duyurmuştu.

📢 Yeni Sportif Direktörümüz İsmail Şenol!



Basketbol dünyasında 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan İsmail Şenol, Sportif Direktörlük görevine getirilmiştir.



Daha önce çeşitli NBA ve EuroLeague takımlarında scouting danışmanlığı da yapan Sayın Şenol’a, ailemize katıldığı… pic.twitter.com/5NSofitTkB — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 20, 2024