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İsmail Şenol kimdir? Anadolu Efes'in yeni sportif direktörü oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
20 Kasım 2024 18:21 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 18:22
İsmail Şenol kimdir? Anadolu Efes&#039;in yeni sportif direktörü oldu

Anadolu Efes’in, sportif direktörlük görevine İsmail Şenol'un getirildiğini açıklandı. Açıklamanın ardından İsmail Şenol'un kariyeri merak konusu oldu.

Anadolu Efes​ Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, sportif direktörlük görevine İsmail Şenol'un getirildiği duyuruldu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol dünyasında 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan İsmail Şenol, Sportif Direktörlük görevine getirilmiştir." denildi.

İsmail Şenol kimdir? Anadolu Efes'in yeni sportif direktörü oldu - 1. Resim

İSMAİL ŞENOL KİMDİR?

Basketbol​ dünyasında 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan İsmail Şenol, basılı yayıncılıkta editörlük ve yazarlık yaptı. İsmail Şenol ayrıca görsel yayıncılıkta da sunuculuk ve üst seviye yöneticilik yaptı.

İsmail Şenol ayrıca çeşitli Euroleague​ ve NBA takımlarının scouting danışmanlığı da yürüttü.

İsmail Şenol kimdir? Anadolu Efes'in yeni sportif direktörü oldu - 2. Resim

GENEL DİREKTÖR DE DEĞİŞTİ

Öte yandan Anadolu Efes dün yaptığı açıklamada genel direktör Alper Yılmaz'ın ayrılığının ardından genel müdürlük görevine ise Gökçe Dayı'nın getirildiğini duyurmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular
40 yaşında

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Kaynak: TGRT Haber
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