İsmet Taşdemir kimdir hangi takımlarda çalıştı? Sivasspor'da İsmet Taşdemir dönemi

Bahis soruşturması kapsamında aldığı yaptırım nedeniyle Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran 1'inci Lig takımlarından Sivasspor, teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir'i getirdi. 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan İsmet Taşdemir’in kariyeri de ilgi konusu oldu. Peki, İsmet Taşdemir kimdir kaç yaşında nereli?

10.02.2026
10.02.2026
’da ligde alınan dengesiz sonuçların yanı sıra bahis soruşturması kapsamında aldığı ceza nedeniyle bir süredir takımın başında yer alamayan Altıparmak ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı uzlaşı sağlanmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sivasspor'un yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir oldu.

Taşdemir için organize edilen törene, Sivasspor Başkanı Burak Özçoban da katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Burak Özçoban, tecrübeli bir teknik direktörle çalışacak olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

İSMET TAŞDEMİR KİMDİ HANGİ TAKIMLARDA ÇALIŞTI?

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük görevinde önemli başarılara imza atan İsmet Taşdemir, özellikle alt liglerden üst liglere çıkardığı takımlarla tanınıyor.

Tecrübeli teknik adamın kariyerindeki önemli kilometre taşları şöyle:

Taşdemir, kariyerinde Türk Telekom, Amed Sportif Faaliyetler, Körfez Spor Kulübü, Şanlıurfaspor, Başkent Şafak FK, Altay, Ümraniyespor, Samsunspor, Sincan Belediye, Bodrum FK, Kocaelispor ve Gaziantep FK’yı çalıştırmıştı.

