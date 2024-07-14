İspanya İngiltere arasında oynanacak EURO 2024 finalinin hakemi François Letexier'in istatistikleri

14 Temmuz 2024 17:31 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 17:48

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün sona eriyor.

Final maçının oynanacağı büyük günde İspanya ve İngiltere şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaya saatler kala futbolu yakından takip eden vatandaşlar tarafından maçın hakemi merak edildi.

EURO 2024 FİNALİNİN HAKEMİ KİM?

UEFA Hakem Komitesi tarafından açıklanan bilgilere göre EURO 2024 finalini Fransız hakem François Letexier yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ve Mehdi Ragmouni yapacak.

Dördüncü hakemin ise Polonyalı Szymon Marciniak olduğu açıklandı.

İSPANYA-İNGİLTERE MAÇININ HAKEMİ FRANÇOIS LETEXIER İSTATİSTİKLERİ

35 yaşındaki deneyimli Fransız hakem 2023-2024 sezonunda toplam 34 maç yönetti.

Bu maçlarda 132 sarı, 1 sarıdan-kırmızı ve 2 kırmızı kart gösterdi.

Sezon boyunca 7 penaltı veren hakem EURO 2024'de ise 3 maçta görev aldı.

Hırvatistan-Arnavutluk ve Danimarka-Sırbistan arasında gerçekleşen grup aşaması maçlarında sadece 8 sarı kart gösterdi.

Son 16 turunda ise İspanya'nın 4-1 galip geldiği Gürcistan maçını yöneten hakem iki takıma da birer tane sarı kart gösterdi.