İspanya Sırbistan hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Mücadele canlı yayınla ekranlara gelecek

İspanya Sırbistan maçı hangi kanalda canlı yayın açıklandı. İspanya ile Sırbistan arasında bu akşam oynanacak hazırlık maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi iki takım için de önemli bir sınav niteliği taşıyor. Villarreal’de bulunan Estadio de la Ceramica stadyumunda oynanacak mücadelede İspanya, güçlü kadrosuyla sahaya çıkarken, Sırbistan ise uluslararası rekabet temposunu korumayı amaçlıyor. Karşılaşma saat 23.00’te başlayacak ve futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. İspanya Sırbistan maçı hangi kanalda? İşte İspanya Sırbistan canlı yayın detayları…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 21:48
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 21:50

Uluslararası hazırlık maçları kapsamında İspanya Millî Takımı ile Sırbistan Millî Futbol Takımı bu akşam karşı karşıya gelecek. Villarreal’de oynanacak mücadele, iki ekip açısından da önemli bir hazırlık sınavı olacak.

İSPANYA SIRBİSTAN MUHTEMEL 11'LER

İspanya’nın sahaya güçlü bir kadroyla çıkması bekleniyor. İspanya’nın muhtemel 11’i şöyledir:

Simon, Llorente, Laporte, Huijsen, Cucurella, Rodri, Zubimendi, Pedri, Yamal, F. Torres, Oyarzabal.

Sırbistan’ın muhtemel 11’i ise şöyledir:

Rajkovic, Pavlovic, Milenkovic, Erakovic, Terzic, Gudelj, Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Mitrovic, Jovic.

İSPANYA SIRBİSTAN CANLI İZLE

İspanya ile Sırbistan arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, Türkiye’de dijital yayın platformu üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, platform üzerinden maçı anlık olarak izleyebilecek.

İspanya Sırbistan maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Almanya: DAZN

Danimarka: TV2 Play Denmark

Mısır: beIN SPORTS 1

Meksika: ViX

İspanya: RTVE Play

İSPANYA SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya ile Sırbistan arasında oynanacak Türkiye’de EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadele saat 23.00’te başlayacak ve Villarreal’deki Estadio de la Ceramica stadyumunda oynanacak.

Yurt dışında ise karşılaşma farklı ülkelerde çeşitli platformlardan izlenebilecek. Almanya’da DAZN, Mısır’da beIN SPORTS gibi yayıncılar maçı ekranlara taşıyacak.

