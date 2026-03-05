Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İspanya Türkiye olayı nedir? Sosyal medyada akım haline geldi

Sosyal medya platformlarında Türk ve İspanyol kullanıcıların birbirlerine yönelik dostluk paylaşımları gündem oldu. Milyonlarca görüntülenmeye ulaşan paylaşımlar kısa sürede bir sosyal medya akımına dönüştü. Orta Doğu'da gerilimin zirve yaptığı dönemlerde yapılan paylaşımlar bütün dünyada dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından İspanya Türkiye olayı nedir, neden dostluk paylaşımları yapılıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İspanya Türkiye olayı nedir? Sosyal medyada akım haline geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 16:53

Orta Doğu'da yaşanan gerilimin devam ettiği bu günlerde eşine az rastlanır bir durum yaşandı. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar Türk-İspanyol dostluğuna dair birçok paylaşım yaptı. Akım haline dönüşen paylaşımlar kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaştı. İspanyol basınına da yansıyan paylaşımlar bütün dünyada gündem oldu. Yapılan paylaşımların ardından vatandaşlar tarafından İspanya Türkiye olayı nedir, neden dostluk paylaşımları yapılıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İspanya Türkiye olayı nedir? Sosyal medyada akım haline geldi

İSPANYA TÜRKİYE OLAYI NEDİR?

ABD ve İsrail ortak operasyon düzenleyerek 28 Şubat 2026 tarihinde İran'a saldırdı. İran ise misilleme saldırılarla karşılık vermeye devam ediyor. ABD-İsrail-İran arasında yaşanan savaşın ardından birçok ülke açıklamalarda bulundu. İspanya Başkanı , ABD'nin İran operasyonları için İspanyol üslerini kullanmasına izin vermemesi ve "Savaşa Hayır" duruşu sergilemesi, Türkiye'de büyük bir takdirle karşılandı.

İspanya Türkiye olayı nedir? Sosyal medyada akım haline geldi

Sosyal medya platformlarında İspanya Hükümeti'nin aldığı kararın ardından Türk kullanıcılar dostluk paylaşımları yapmaya başladı. Türk kullanıcıların İspanya'ya yönelik yaptığı dostluk paylaşımlarına ise İspanyol kullanıcılar aynı şekilde karşılık verdi. Kısa sürede iki ülke kullanıcıları arasında yapılan dostluk paylaşımları milyonlarca kullanıcıya ulaşarak akım haline dönüştü.

ETİKETLER
#pedro sanchez
#Sosyal Medya Akımı
#İran Saldırıları
#İspanya Türkiye Dostluğu
#Savaşa Hayır
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.