İspanya Türkiye olayı nedir? Sosyal medyada akım haline geldi

Orta Doğu'da yaşanan gerilimin devam ettiği bu günlerde eşine az rastlanır bir durum yaşandı. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar Türk-İspanyol dostluğuna dair birçok paylaşım yaptı. Akım haline dönüşen paylaşımlar kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaştı. İspanyol basınına da yansıyan paylaşımlar bütün dünyada gündem oldu. Yapılan paylaşımların ardından vatandaşlar tarafından İspanya Türkiye olayı nedir, neden dostluk paylaşımları yapılıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İSPANYA TÜRKİYE OLAYI NEDİR?

ABD ve İsrail ortak operasyon düzenleyerek 28 Şubat 2026 tarihinde İran'a saldırdı. İran ise misilleme saldırılarla karşılık vermeye devam ediyor. ABD-İsrail-İran arasında yaşanan savaşın ardından birçok ülke açıklamalarda bulundu. İspanya Başkanı Pedro Sanchez, ABD'nin İran operasyonları için İspanyol üslerini kullanmasına izin vermemesi ve "Savaşa Hayır" duruşu sergilemesi, Türkiye'de büyük bir takdirle karşılandı.

Sosyal medya platformlarında İspanya Hükümeti'nin aldığı kararın ardından Türk kullanıcılar dostluk paylaşımları yapmaya başladı. Türk kullanıcıların İspanya'ya yönelik yaptığı dostluk paylaşımlarına ise İspanyol kullanıcılar aynı şekilde karşılık verdi. Kısa sürede iki ülke kullanıcıları arasında yapılan dostluk paylaşımları milyonlarca kullanıcıya ulaşarak akım haline dönüştü.